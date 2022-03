Las notas del Real Betis ante el Rayo Vallecano

El Real Betis consiguió el pase a la final de la Copa del Rey con más sufrimiento del esperado después de que el Rayo Vallecano igualara la eliminatoria en el minuto 80 con un golazo de falta de Bebe. Sin embargo, los de Pellegrini buscaron el tanto que les devolviera el puesto en la final de La Cartuja y lo encontraron ya en el tiempo de prolongación, en el 91' tras una jugada lanzada por Joaquín y Canales asistió para que Borja Iglesias, otro recién entrado al campo, la empujará en línea de gol y llevar el éxtasis a la grada del Benito Villamarín. Estas son las notas de los jugadores del Real Betis ante el Rayo Vallecano.

CLAUDIO BRAVO: 5

Pellegrini despejó la duda sobre la portería en la rueda de prensa previa: "Bravo y diez dudas". Tuvo trabajo en la primera parte haciéndose notar algún saque de esquina pero sin ningún tiro a puerta de los de Iraola. Ante la potente falta de Bebe poco pudo hacer el chileno, que se lanzó a por un balón que se iba abriendo y cayendo con velocidad.

SABALY: 6

Una de las novedades en el once, el francés puso un buen centro tras desmarque para el cabezazo de Juanmi. También tuvo trabajo en defensa teniendo que tapar las internadas de Álvaro y Fran García.

PEZZELLA: 7

Atento en las coberturas siendo habitualmente el hombre de cierre de la defensa verdiblanca. Siempre fiable en los cruces y en los balones aéreos.

EDGAR: 7

Providencial el canterano para robar un balón a Guardiola en los primeros minutos y un peligroso centro de Álvaro desde la banda izquierda.

ÁLEX MORENO: 6

Muy presente en ataque como acostumbra el lateral izquierdo, con rápidas internadas que ponían en jaque el costado derecho rayista. A punto estuvo de marcar colándose hasta la cocina pero Zidane atrapó el balón pegado al poste.

GUIDO RODRÍGUEZ: 7

Atento al corte y contundente sin el balón. Se lanzó al suelo para contrar un contragolpe de Álvaro y robarle el esférico limpiamente. El argentino volvió a dar un clinic de lo que es ser pivote de elite.

WILLIAM CARVALHO: 7

Liberado para recibir entre líneas, los jugadores del Rayo se tenían bien aprendida la lección y rápidamente le presionaban. No dudaba en armar la pierna cuando pisaba la frontal del área.

CANALES: 6

De menos a más en la primera parte aunque sin la claridad que le caracteriza al cántabro. Le salvó el colegiado al pitar una falta inexistente sobre el '10' tras perder el balón en el centro del campo y cuando Álvaro y Guardiola lanzaban el contragolpe.

FEKIR: 7

Muy activo el franco-argelino, siempre cerca de la jugada y en contacto con el balón aunque rápidamente tenía a encima a más de un rayista para molestarle. El bético tuvo la mejor ocasión del partido tras una recuperación en campo rival, plantándose ante Zidane que le tapó muy bien su disparo. Le privaron del gol sobre la línea tras un fuerte disparo que despejó el meta vallecano.

JUANMI: 5

Poca presencia en la primera parte, aunque la única que tuvo fue la más calra del Real Betis, con un remate de cabeza entre tres rivales que obligó a estirarse a Zidane. En la segunda también tuvo la suya en otro contragolpe lanzado por Fekir pero el defensa esta vez la tapó el disparo.

WILLIAN JOSÉ: 4

La primera que tuvo fue una buena volea que acabó blocando Zidane, aunque la jugada quedó invalidada por fuera de juego previo de Canales. Sacó el codo innecesariamente provocando la falta que acabaría en el gol de Bebe. Muy tapado durante todo el tiempo, no fue su partido.

JOAQUÍN: 7

Entró pasado el 80' a continuación del gol rayista y el capitán verdiblanco inició la jugada del gol del empate con un buen pase para Canales y la posterior finalización de Borja Iglesias. Tuvo tiempo el portuense de hacer incluso el 2-1 pero en el mano a mano ajustó demasiado su disparo y se marchó fuera por poco.

BORJA IGLESIAS: 8

Entró en el 85' y apareció en el 91' para empujar el balón al fondo de la portería justo antes de que llegara Fran García para despejar el esférico.

GUARDADO: sin calificar

Salió ya en el tiempo de descuento para arañarle unos segundos al reloj.

MANUEL PELLEGRINI: 7

El técnico chileno tiró de su once para un partido tan importante, con cinco novedades con respecto al derbi: Sabaly, Pezzella, Edgar, Juanmi y Willian José. Tardó en mover el banquillo, no lo hizo hasta que no tuvo el marcador en contra con el 0-1 de Bebe, pero más vale tarde que nunca, sobre todo si además de acierta en los mismos.