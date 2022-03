La euforia de Borja y Fekir, la intensidad de un capitán con 40 años y la decepción final... Las imágenes del Eintracht-Real Betis

Un partido con muchísimos matices y alternativas tanto deportivas como anímicas, con la suerte fluctuando de un bando a otro en Frankfurt

No pudo ser. El Real Betis peleó hasta la extenuación el pase a los cuartos de final de la Europa League, donde habría luchado por superar un histórico listón, el de la Recopa de 1978, que tendrá que esperar. A este paso, con el evidente crecimiento en todos los sentidos de la entidad y de su primer equipo (en competitividad, en calidad, en juego, en autoexigencia...), no tardará en llegar el momento en que los verdiblancos discutan a los grandes de Europa los títulos. De momento, esta temporada 2021/2022 que está haciendo eterna no será la que albergue el salto cualitativo allende las fronteras españolas, pero dentro de ellas todavía hay mucho que decir.

El conjunto que tan maravillosamente gestiona Manuel Pellegrini es quinto en la clasificación, a tiro de piedra de unos puestos de Champions League que ha tenido en el bolsillo dos meses gracias a su apabullante ritmo de ganar, ganar y ganar, como promulgaba el maestro Luis Aragonés. Un pequeño bajón, tan físico como mental, para la única entidad española viva en tres competiciones hasta este jueves le hizo descolgarse un poco, pero sus máximos oponentes (los dos que lo anteceden, Barcelona y Atlético de Madrid, y un Villarreal que aprieta por detrás) tendrán el desgaste de la UEL y la UCL, un factor que debe aprovechar el Betis, centrado en el torneo doméstico de la regularidad hasta el 23 de abril, cuando tratará de llevar la tercera Copa del Rey a sus vitrinas.

De momento, habrá que tentarse las vestiduras y repasar el parte de 'guerra' el próximo domingo en Vigo, porque el Celta es de esos conjuntos que te exige, que te ataca continuamente, y la gasolina está justita en Heliópolis, donde la reserva lleva tiempo encendida. Ese día no estarán por sanción Fekir ni Ruibal, pero habrá que ver si Guido, Miranda y Bartra, por ejemplo, que acabaron contusionados, se apuntan o no. Será el turno, una vez más, de la segunda unidad, que debe aportar también sus ganas a un once que pasó en Frankfurt por un tobogán de emociones, con la suerte de su lado y esquivándole al final. Las caras de los heliopolitanos pasaron de la euforia por el tanto de Borja Iglesias en el 90 a la decepción por el autogol de Guido en el 121. Fútbol.

Repase las mejores imágenes del Eintracht de Frankfurt 1-1 Real Betis de la vuelta de octavos de la UEL en nuestra galería.