Cordón define a Luiz Henrique: "Es rápido, técnico, con futuro y tiene muy buen golpeo de balón".

El director deportivo del Real Betis ha reconocido que cada vez es más "difícil" fichar en el mercado sudamericano

Antonio Cordón, director deportivo del Real Betis, ha pasado este mediodía por los micrófonos de Radio Marca Sevilla, donde ha analizado la actualidad de la primera plantilla verdiblanca así como la planificación deportiva para la próxima temporada, que ya tiene varios nombres, entre ellos, el del prometedor Luiz Henrique, al que el Betis ya tiene atado para la próxima temporada.

"El Betis trabaja y este parón no he viajado pero en cada parón me gusta escaparme a visitar y ver fútbol y conocer... No consiste en conocer a un jugador, sino a más que tenemos en el radar. La parte humana y profesional de los jugadores y sus entornos a la hora de firmar es fundamental. Aprovecho para conocer jugadores y sus entornos. En Brasil controlamos a muchos jugadores. ¿Luiz Henrique? Este jugador, lo que he visto de él, es rápido, veloz, técnico, joven, con futuro, tiene muy buen golpeo con el balón y es interesante para muchos equipos de Europa. Es un gran jugador, tiene muy buenas condiciones y por respeto a donde estamos metidos actualmente, a la actual plantilla, hablar de jugadores de futuro prefiero esperar a la ventana de verano", ha reconocido el mandatario heliopolitano.

También ha explicado Cordón que ficha en el mercado sudamericano cada vez es más complejo y caro: "Es difícil porque todos van conociendo a los jugadores cuando tienen 14-15 jugadores. Este tipo de jugadores, como podemos hablar de otros muchos de Palmeiras o de Argentina, uno tiene que luchar. Otros pueden llegar con mucho dinero pero la parcela personal hace mucho. Calar en la familia, el proyecto, en los jugadores, es lo principal. Podría poner muchos ejemplos de jugadores que hemos firmado y muchos de ellos no venían a mi club por tema económico, sino por el proyecto o por las personas. Antes en 2003 ibas a una Copa América y había dos o tres ojeadores pero ahora hay más de cien".