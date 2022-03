Juanmi, con la final en mente y el sueño de la Champions: "Es una ilusión para todos"

El delantero del Real Betis Balompié piensa en el día a día para llegar bien a la Copa del Rey y avisa: "Tras el parón, volvemos con muchas ganas"



Su último gol en LaLiga llegó el 18 de enero ante el Alavés (4-0) y en la Copa el 3 de febrero en la visita a la Real Sociedad (0-4), pero pese a la sequía de estos dos meses Juanmi Jiménez sigue peleando por el Trofeo Zarra y siendo el máximo goleador nacional entre todas las competiciones. El delantero del Real Betis Balompié mantiene la total confianza de Manuel Pellegrini. Cuando no aporta goles sigue sumando lucha y ayuda para sus compañeros, que se siguen buscando cada vez que tienen ocasión.

El delantero de Coín analizaba en el programa de deportes de Onda Cero la actualidad del Betis, su momento de forma y una futura final de Copa del Rey que, aunque no quieran, tienen muy presente. "Pensar en ello es inevitable. Tenemos la oportunidad de ganar un título, pero primero hay que centrarse en hacer un buen papel en los partidos que tenemos ahora, empezando por Osasuna, que es un rival complicado. Tenemos que preparar bien el partido para sacar un buen resultado", aseguraba el ex del Málaga CF, quien avisaba que para llegar bien a ese partido ante el Valencia tienen que recuperar la confianza y el nivel de juego que les ha faltado en algunos de los últimos encuentros. "Primero tenemos un tramo de partidos de Liga en los que queremos sacar buenos resultados para estar arriba en la tabla. La mejor forma de preparar la final es ir ganando partidos. Esa es nuestra meta. Conseguir victorias en estos partidos y estar arriba antes de que llegue la final de Copa", añadía.

En este sentido, pese a haberse distanciado un poco y a que la Champions League no era su objetivo, Juanmi no se ve fuera de la lucha, aunque no prefiere pensar en ello y sí centrarse en el próximo encuentro. "Tenemos un partido muy importante con Osasuna. Tenemos que conseguir los tres puntos en casa para seguir ahí en la pelea. Nos centramos en el día a día. Queremos el mayor número de victorias para estar en lo más alto. ¿La Champions? Es una ilusión para todos, pero nos centramos en ir semana a semana", repetía el delantero bético.

En estas últimas semanas, el Betis sólo ha logrado una victoria en el último mes de competición, pero eso no parece que ni al técnico, ni al grupo ni al propio Juanmi les preocupe. "Las temporadas son muy largas, no lo achaco al cansancio. (...) A lo largo de una campaña hay altibajos en todos los equipos y es normal. Estamos más fuertes que nunca y con más ilusión que nunca para afrontar este tramo final", advertía el también exrealista, que espera salir de este parón con de los anteriores, con un equipo renovado y buenos resultados.

"El parón ha venido bien para cargar las pilas y afrontar este tramo final de temporada que tenemos tan ilusionante. Ojalá consigamos los resultados esperados. Nos ha venido bien este pequeño respiro, porque veníamos de una carga importante de partidos. Tras el parón, volvemos con muchas ganas", destacaba Juanmi, que también espera su propio resurgir goleador, aunque es algo que no le preocupa: "No me obsesiono con el gol. Atravieso una época en la que el gol no quiere entrar, pero también estoy aportando en otros aspectos. Ojalá que pronto vuelva ese gol que pueda ayudar al equipo y las cosas salgan".