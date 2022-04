Borja Iglesias ya ha 'vivido' la final de Copa y siempre marca

El delantero del Real Betis habla sobre el gran momento del equipo, de sus objetivos, Pellegrini o la posible llamada de Luis Enrique

Borja Iglesias ha vuelto a ese estado en el que mete todo lo que toca. Y lo que no, lo genera. Tras un año y dos meses espectaculares, ha hecho historia con el Real Betis y ha sido clave para que su equipo esté a día de hoy peleando por meterse en la Champions League y ganar su primer título en 17 años.

El 'Panda' ha pasado hoy por el programa 'La Pizarra de Quintana' de Radio Marca, donde, como acostumbra, ha hablado de todo, de la situación del Betis, de la final de Copa del Rey, de sus objetivos y hasta de una posible llamada de Luis Enrique.

Lo que sí tiene claro Borja es que todo lo bonito que está viviendo el beticismo es mérito del gran grupo humano que ha sabido componer entre la dirección deportiva y Pellegrini. "Hay un grupo fantástico y hemos encontrado un equilibrio y la forma de entendernos y ayudarnos. Juegue quien juegue se respeta y cuando se sale, se intenta aportar", asegura el delantero verdiblanco, al que si le dan a elegir entre título y Champions, como buen gallego, no te deja claro cuál de las dos le hace más ilusión: "Las dos situaciones de final de temporada son ilusionantes, pero al final meterte en Champions sería un paso enorme. Después de estar toda la temporada luchando por estar en esos puestos y conseguirlo ya dice mucho de cómo se están haciendo las cosas. Y si le sumas un título sería fantástico".

Borja Iglesias cree que es un proceso lógico y que el crecimiento ya se intuía tras el gran final de campaña del pasado año. "Desde el inicio hemos tenido una muy buena sensación. En pretemporada ya sentíamos que este año podría ser bonito. Cuando se juntan jugadores de talento y tenemos mucha cantidad de jugadas ofensivas que acaban permitiendo que los goles sean de distintas formas. Al final la forma de jugar del equipo creo que nos beneficia mucho a los que estamos en el ataque y disfrutamos mucho jugando. Eso hace que los goles que estamos marcando sean muy bonitos", añade. Y señala al gran culpable de que todo esto funcione: Manuel Pellegrini.

"Pellegrini es una persona que cuando te habla sabe decir muy bien lo que quiere. Sabe marcarte bien lo que quiere. No necesita hablar demasiado. Ha conseguido generar un buen grupo y que tengamos muy bien definido nuestro rol dentro del campo. Cuando él llegó al equipo yo venía de una temporada complicada y al final me ayudó mucho a dar un paso adelante en momentos puntuales y fuimos capaces de encontrar un punto de equilibrio. Es fundamental tener gente que te ayude. Cuando las cosas van mal, relativizar, y cuando las cosas van bien, que te pongan los pies en el suelo", afirma el gallego.

Y con los pies en el suelo, en apenas dos semanas llega una final, la primera de su carrera. Un partido que ya ha 'vivido', según reconoce, unas pocas veces. "No se piensa tanto en la final como se cree, pero sí que la tenemos en mente. Te mentiría si te dijera que no pienso en ella todos los días un rato en ella. Pero eso sí, afrontamos cada partido, además de la importancia que tiene, como la preparación para llegar bien a ese día. LaLiga es un tramo largo. Cuando pienso en la Copa intento visualizar y ver todo lo bueno que pude deparar un partido de ese estilo. Se me pasan mil cosas, pero siempre de manera optimista. ¿Que cuántas veces he soñado marcando el gol de la final? En todas", admitía.

Hablando de sueños. Y, con la selección, ¿no ha soñado? "Ojalá. Sería un sueño cumplido. Para ello debo seguir haciéndolo bien con el equipo. Si llega genial y si no, que haga disfrutar mucho aquí en el Betis", afirmaba Borja, quien admite que el instito de goleador es algo que se tiene o no, por mucho que se trabaje. "Juanmi tiene una gran capacidad de generar situaciones de gol sin tocar el balón. Se puede trabajar, pero hay algo interno que sale siempre", concluía.