Pellegrini habla del futuro de Carvalho y Joaquín, aconseja a Fekir y se moja en una pregunta: ¿Ganar la Copa o jugar la Champions?

El entrenador del Real Betis repasó la actualidad verdiblanca a tres días de defender su quinta plaza en la visita liguera a la Real Sociedad y a falta de sólo 11 días para jugar la final de la Copa del Rey en La Cartuja

A sólo un punto de los puestos de Champions, el Real Betis afronta este viernes en Anoeta un choque en el que debe defender su quinta plaza en LaLiga ante la Real Sociedad, sexto con dos unidades menos. Los verdiblancos tienen un importante colchón para asegurarse jugar competición continental y debe dirimir en estas siete últimas jornadas para cuál de los tres torneos obtiene billete, sin olvidar la gran guinda del pastel, que es la final de la Copa del Rey del próximo día 23 en La Cartuja ante el Valencia CF.



Ganar la tercera Copa de la historia del Betis daría también pasaporte para Europa y, acabaría con 17 años sin tocar plata. Además, el gran artífice del éxito de este equipo, el entrenador Manuel Pellegrini, lograría levantar su primer título en España, pues fue algo que no consiguió con Villarreal CF -sí ganó una Copa Intertoto-, Real Madrid ni un Málaga CF donde vivió experiencias emocionales muy parecidas a las que está experimentando en la avenida de La Palmera.



A lo largo de su exitosa trayectoria deportiva como técnico, Pellegrini ha ganado las ligas de Ecuador con el Liga de Quito, la de Argentina con San Lorenzo de Almagro y con River Plate y la prestigiosa Premier League inglesa con el Manchester City, con el que también ganó la FA Cup y la Copa de la Liga. También tiene una Copa de Chile con Universidad Católica, club con el que también conquistó la Copa Interamericana, y una Copa Mercosur con el 'Ciclón'. Le falta ganar algo en España.



"Darle un título al Betis sería una experiencia extraordinaria. Ganar la Copa del Rey, ganar un título, es algo muy importante en el aspecto emocional", manifestó el técnico de Santiago en una entrevista con Manu Carreño en 'El Larguero', de la Cadena Ser. A su juicio, alzar ese trofeo al cielo sevillano el próximo 23 de abril sería aún "más importante que jugar la Champions", pues además de engrosar el palmarés da también el pase a la Europa League. "Son dos caminos distintos. Ganar la Copa no te permite jugar la Champions, pero sería un título, un entusiasmo para los hinchas, más importante en lo moral que jugar la Champions", matizó.



Pellegrini fue preguntado por su futuro y volvió a remarcar que es "una persona a la que le gusta cumplir sus contratos" y con el Betis tiene firmado hasta 2025. No se ve en otro sitio, por mucho que en su país sueñen con verle de seleccionador nacional, un cargo que le gustaría asumir algún día. Es más, admite que le gustaría entrenar a la 'Roja' chilena, pero no a la española: "Quiero mucho a España, son 12 años aquí, pero ya he dicho en otros momentos y lo mantengo que si dirijo a una selección solamente sería a la de Chile. No dirigiría a otro país, porque creo el entrenador de una selección debe ser de ese país, así que lamentándolo mucho creo que no es mi camino futuro, con todo el cariño que le tengo a España".





?????? ¿Entrenaría a la selección española Manuel Pellegrini si se lo ofreciesen?



El Ingeniero es, cuya trayectoria ilusionante le recuerda a lo vivido en su última etapa en LaLiga, antes de viajar a Inglaterra o China.. No descarto otra etapa en España, sigo buscando objetivos y se lo transmito de esa manera a este plantel", manifestó, antes de repasar varios nombres propios de la plantilla.Sobre el capitán del Betis,, a quien ya entrenó en Málaga, Pellegrini dejó caer que tiene más que decidido seguir otro año más. "¿La renovación de Joaquín? Yo lo he hablado bastante con él.Aporta de todo. Lo primero, calidad, si no no estaría. Tengo muy buena relación con él. Tiene 40 años y tiene una. Es prácticamente un embajador del club", consideró, remarcando el altísimo grado de motivación que hay en el vestuario verdiblanco, que no sólo hace disfrutar a los suyos, sino que también disfruta: "Estoy muy orgulloso de la plantilla que dirijo. Han demostrado que tenían capacidad".También habló de, que en su opiniónel juego, ya que los rivales cada vez son más insistentes en su conclusión de que frenar al francés es detener el principal caudal de ataque de todo el Betis., admitió Pellegrini. "Recibe muchísimas faltas porque le gusta ese tipo de juego, aguantar el balón para producir espacios..., añadió sobre sus expulsiones.Otro de los nombres clave de la temporada bética es el de. Su, para aislarse del ruido mediático y centrarse en sacar su mejor versión ha funcionado a la perfección. Casi infalible en la entrega, ágil en la conducción y sacrificado en la resta, el internacional portugués ha dejado goles para enmarcar, especialmente el de las semifinales de Copa ante el Rayo y el de hace 10 días antes Osasuna.para el entrenador."Se ha ido convenciendo de que no es jugar 10 o 20 minutos. Lo importante es estar compenetrado no solo en el juego, sino en el trabajo físico y en el compromiso., manifestó de manera enigmática el técnico del Betis, quien sabe de boca de Antonio Cordón quey que Carvalho es uno de los candidatos, junto a otros como, de quien ya había trascendido el interés de equipos de la Premier, la Bundesliga y la Serie A (especialmente) y que ayer trascendió que el Atlético de Madrid va ir muy en serio a por su contratación por ser una petición expresa de Simeone