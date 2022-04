A Bravo no le vale sólo con la portería a cero y pone 'deberes' para el Betis el martes

El meta chileno, uno de los cuatro verdiblancos que volvía a la que fue su casa, tildó el partido como "especial", aunque la grada de Anoeta tiene poca memoria

"Siempre va a ser un partido muy especial para mí, porque me tocó rencontrarme con muchas amistades. Me llena de satisfacción y alegría encontrarme con amigos. Es bonito regresar a un lugar así", apuntaba a los medios oficiales un Claudio Bravo que constituía el cuarteto de jugadores del Real Betis que volvían a casa, aunque no hay más que ver las respuestas al tuit recordándolo de la Real Sociedad para comprobar que la grada de Anoeta tiene maña memoria. Al chileno, clave en el ascenso desde Segunda hasta la Champions del conjunto donostiarra, no le perdonan que defendiera sus derechos exigiendo una cantidad del traspaso al Barcelona (1,3 millones, al parecer) que entendía era suya, puesto que se reservó un 10% de cualquier venta.

Desde la entidad albiazul, que ganó aquel juicio, recuerdan que le hicieron un favor aceptando menos de lo que marcaba su cláusula, si bien parece todo ínfimo para guardarle inquina. El ex de Colo Colo fue el mejor, de largo, del conjunto bético en la visita a San Sebastián mostrándose infranqueable ante las acometidas, sobre todo, de Isak, que volverá a soñar con un portero del Betis, tras el paradón que le hizo en el 0-4 de Copa del Rey Rui Silva en el mismo escenario. El meta suramericano se mostró siempre muy atento, evitando males mayores también en la segunda parte ante Sorloth, Mikel Merino y compañía.

Con todo, Bravo no se confirma, por lo que pone 'deberes' para la cita del próximo martes ante el Elche. Ya habrá tiempo de pensar en la final de Copa del sábado de la semana próxima: "Para hacerlo bueno tenemos que ganar el siguiente. El pensamiento nuestro es ése. Hicimos un partido muy sólido en la parte defensiva, si bien no estuvimos todo lo acertados en ataque que nos hubiera gustado, como sí ocurrió en otros partidos. No perdimos, que, si lo hubiéramos hecho, la Real nos habría pasado; todo se iguala más... Para el martes, sabemos que la afición estás con nosotros a muerte; el equipo sabe que se tiene que entregar a muerte hasta el final también. Pero la labor nuestra es ir partido a partido. Sabemos que la gente nos va a estar apoyando en LaLiga, en la final, los que nos llena de ilusión, y a ellos también".

A este respecto, remachó: "La portería a cero está bien, sí, pero no debemos quedarnos en eso, sino seguir mejorando, porque somos un equipo que tiene un gran margen de mejora. Hay que dejar este partido aquí y, a partir de mañana, pensar en el siguiente. No relajarnos e ir paso a paso".