El 'crack' mundial que dio a Bellerín el gran empujón para fichar por el Betis

Robert Pires admite que el hoy lateral del Real Betis le llamó para preguntarle por Manuel Pellegrini

No le hacían falta muchos alicientes. Ya había demostrado su beticismo, Dani Ceballos había desvelado que preguntaba siempre por el Betis y que quería disfrutar algún año en el club de las trece barras, pero Héctor Bellerín aún tuvo un último empujón para decidirse a disputar la presente campaña como verdiblanco: Robert Pires.

El excampeón del mundo con Francia conocía a Bellerín, excapitán del Arsenal, precisamente, por su relación con los Gunners, en los que fue durante muchos años jugador a comienzos de siglo. Por eso, el hoy jugador bético no dudó en hablar con él para resolver las últimas dudas que tenía.

Y estas dudas no eran tanto jugar en el Betis, que eso lo tenía claro, sino hacerlo con Manuel Pellegrini, al que no conocía y no sabía si le iba a dar confianza. Sobre todo, porque Bellerín venía de un año duro, en el que Mikel Arteta no había confiado en él todo lo que le hubiera gustado.

Pires, que tuvo a Pellegrini como técnico en el Villarreal, le aconsejó que fichará por el el Betis. Así lo ha confirmado en una entrevista con LiveScore. "Me llamó y me preguntó por el técnico, Manuel Pellegrini, que fue mi entrenador en el Villarreal. (...) Le dije Héctor, mira, si tienes la oportunidad de jugar con Pellegrini tienes que ir, porque lo vas a disfrutar", aseguraba Pires.

El exjugador francés sabía que allí lo iba a tener muy complicado y le convenía seguir disfrutando del fútbol. "Para él, al final, era difícil encontrar un puesto en el Arsena, por lo que se decantó por unirse al Real Betis", indica Pires, quien cree que el catalán ha caído de pie en el Betis. "Es un profesional y ha tenido una buena acogida en el Real Betis", añadía.

Pires sabía, por su paso por el fútbol español, al equipo que llegaba y que aquí iba a disfrutar no sólo con Pellegrini sino también con un club y una afición inigualables. "Lo más importante es disfrutar de tu fútbol. No solo jugar el partido en sí, por supuesto que eso es importante. Pero también cada mañana, estar en el Real Betis, entrar al club...", afirmaba. Eso ha hecho Héctor Bellerín y, a día de hoy, sólo ha dado muestras de estar encantado con la experiencia.

Los 29 partidos y los casi 2.300 minutos que acumula de verdiblanco delatan su importancia en el equipo, donde ha recuperado su buen fútbol y su alegría por este juego.