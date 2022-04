Antonio José, su beticismo en la 'Resistencia' de Broncano con Bellerín, Borja y la recomendación para su próximo invitado: Óliver Torres

El cantante de Palma del Río, bético confeso, guarda una gran amistad con el centrocampista del Sevilla FC

Antonio José fue el invitado de anoche al programa de 'La Resistencia' de Movistar+, donde confesó ser aficionado del Real Betis y haber visto la final con su padre en el Estadio de La Cartuja. El cantante de Palma del Río además guarda una estrecha relación con varios jugadores verdiblancos, entre ellos Héctor Bellerín y Borja Iglesias, que entraron en directo con una videollamada.



Todavía con las camisetas del Betis, medalla de campeón de Copa del Rey al cuello y cerveza en mano, ambos futbolistas departieron con Antonio José y David Broncano, que a modo de guasa, les dijo que ya era hora de dejar la cerveza. "Tranquilos, hay que celebrarlo, que no se gana siempre", respondía Bellerín, al igual que el 'Panda': "Para mí pasan los días cuando duermes, cuando no duermes es como estar en el mismo día".



"Antonio José es como uno de los nuestros, estamos mucho con él", reconocía Borja Iglesias que admitía también que ya tocaba dormir un poco: "Hoy ya toca descansar, que mañana volvemos a entrenar". "Tenemos que ir a la ciudad deportiva, ya veremos si entrenamos", decía Bellerín.



Aunque avisaban que todavía quedaba por organizar la celebración privada de la plantilla. "Todo han sido actos oficiales, ahora hay que celebrarlo con el equipo. Yo hubiese hecho lo mismo que Joaquín, no me voy ni loco ahora mismo", comentaba Borja, que dejarán al capitán bético que la organice.





Sobre la asistencia dey el gol de, el delantero recordó una anécdota: "Me dijo el otro día, no te he dado ninguna asistencia, pero te la voy a dar el sábado". "La tenía guardada para un momento importante", apostilló Bellerín.Además,, antes de despedirse de David Broncano le dejó una. "Por cierto, hablando de fútbol,, te tiene que contar una historia jamás contada... es muy amigo mío, le voy a poner en el compromiso para que te la cuente a ti, hay mucha gente implicada pero no te la puedo contar yo, te la tiene que contar él". A lo que Broncano intentó sonsacarle y prometió que lo llevará al programa.