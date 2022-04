Cuatro bajas en la primera sesión 'seria' del Betis

El partido ante el Getafe se juega el lunes y hay tiempo para recuperar

Tras un primer día de recuperación post-Copa, en el que estuvieron todos, el Real Betis ha subido la intensidad de su preparación y lo ha hecho con cuatro bajas, al menos de entrada, pues tanto William Carvalho como Bartra, Joaquín y Lainez no han estado presentes en el mismo.

Pellegrini afrontó su primera sesión para concienciar a los suyos de que la Copa es pasado y de que aún hay retos en los que centrarse en los 25 días que quedan de competición. La primera sesión no sólo fue de recuperación física para los que jugaron el sábado sino para todos, ya que los festejos del domingo dejaron 'secuelas'. Había tiempo para preparar el duelo de Getafe, ya que el equipo bético no lo juega hasta el lunes.

Aunque no se conoce el motivo de las cuatro bajas, en principio, no deberían preocupar. Lainez no jugó ante el Valencia, William disputó en la final más de 100 minutos a pleno rendimiento y tanto Bartra como Joaquín acabaron bien el partido.

El Betis tiene ante sí dos semanas en las que definirá su ruturo inmediato. Getafe es la primera parada, pero luego llega el Barça, un partido que de ganar en el Coliseum podría ser un duelo directo por alcanzar la Champions League.