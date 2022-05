Dos bajas de peso para la importante visita del Betis al Getafe

Manuel Pellegrini ha ofrecido la lista de convocados con un total de cinco bajas

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, ha ofrecido la lista de convocados para el choque de este lunes ante el Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz, donde intentará conseguir tres puntos importantísimos para situarse a tan sólo uno del Atlético de Madrid, que ayer cayó derrotado en San Mamés ante el Athletic Club.

Para dicha empresa, el técnico chileno no podrá contar con Marc Bartra que, aunque se ejercitó ayer, finalmente no forzará. Tampoco está disponible William Carvalho, que no se ha ejercitado hoy. De esta forma, el catalán y el portugués se unen a las bajas ya conocida de Paul, por sanción, y a los dos lesionados de larga duración Martín Montoya y Víctor Camarasa.

De esta forma, la lista de 22 convocados está formada por: Joel, Edgar, Víctor Ruiz, Juanmi, Fekir, Borja Iglesias, Canales, Tello, Willian José, Rui Silva, Álex Moreno, Pezzella, Joaquín, Guardado, Bellerín, Laínez, Guido, Sabaly, Aitor Ruibal, Bravo, Rodri y Miranda.