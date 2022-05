Borja Iglesias avisa de que el Betis no tira la toalla por ser cuarto: "Cosas peores se han visto"

El gallego cree que el resultado fue "justo, aunque quizás un poco abultado", pero recuerda que "hubo días en que se generó más y no se marcó"

"Ha sido un partido muy igualado hasta los últimos minutos. Tras el gol de Willian, ellos se abren un poco más y buscan generar situaciones en campo contrario. Nosotros ahí, cuando salimos, somos peligrosos; hemos estado acertados y conseguido un resultado justo, aunque quizás un poco abultado". Borja Iglesias pasaba por los micrófonos de Betis TV para tirar también de sinceridad a la hora de valorar un 0-3 excesivo seguramente para los merecimientos del conjunto heliopolitano, aunque la efectividad no puede ser un baremo negativo nunca para juzgar un resultado.

"Llevamos centrándonos mucho toda la temporada en ser consistentes defensivamente, y creo que lo hemos sido. El equipo sabe que, a partir de ahí, somos peligrosos. En ataque ha habido días en que generamos más y no fuimos capaces de hacer gol, pero hoy, para lo que hemos tenido, estuvimos muy acertados", añadía el 'Panda', que recordaba así su tanto, el que cerraba la goleada de los este martes azulinos en Mestalla, con una sonrisa cómplice: "Cuando Juan (Miranda) llega a esas zonas es muy peligroso y saca muy buenos centros. Lo he visto entrar y se la he intentado poner bien, pero él me la da mucho mejor"

Ahora, aunque queda lejos y depende ya de lo que haga el Atlético de Madrid en Elche, el gallego es partidario de no meterse presión por la Champions, un premio que, por otra parte, tampoco descarta de manera tajante: "El objetivo es centrarnos en lo nuestro. Cuando no sea posible, ya seguiremos peleando por estar lo más arriba posible. Mientras, hay que confiar, porque cosas peores se han visto. Hay que buscar los seis puntos que quedan. Planteándote acabar la temporada de esa manera es como lo hicimos desde el principio. Queremos despedirnos este domingo de nuestra afición con un triunfo para luego ir al Bernabéu a ganar el último partido".

Por último, sonreía al hablar de su relación con los aficionados locales: "La verdad es que ha habido muy buen rollo con la grada; se metieron conmigo, me puse de portero y disfruté. Viví aquí parte de mi formación; el fútbol me ha llevado a jugar en contra del Valencia, pero yo les tengo mucho cariño".