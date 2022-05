LaLiga entra en razón y cambia el horario unificado de la penúltima jornada

Aunque no ha habido explicación oficial, todo hace indicar que la ola de calor que afecta a gran parte de la península ha influido en la decisión

Cuando LaLiga fijó el horario unificado para las dos últimas jornadas, que se disputarán los domingos 15 y 22 de mayo, rechinó un poco que eligiera las 18:30 horas como la franja común para todos los partidos. Si bien hay dichos populares como el famoso 'hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo', la lógica invita a pensar que, al menos en la mitad sur de la Península Ibérica, el calor hace acto de presencia ya después de abril. Encima, la ola africana que afecta a determinadas zonas de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana ha elevado los termómetros por encima de los 30 grados centígrados antes de tiempo, de tal manera que no es que vaya a hacer falta un 'cooling break', sino que podría haber sustos de consideración de varios encuentros.

Uno de ellos era el Real Betis-Granada CF, con los verdiblancos apurando sus mínimas opciones de Champions League y los rojiblancos en busca de tres puntos que certifiquen su permanencia, pero también eran susceptibles de precaución otras citas, como Cádiz-Real Madrid, Levante-Alavés o Villarreal-Real Sociedad. Finalmente, la patronal de los clubes ha entrado en razón y, aunque no especifica por qué, ha decidido este jueves retrasar los ocho duelos de la jornada 39ª que mantienen el horario unificado de las 18:30 a las 19:30 horas. Se trata de los tres ya mencionados, más el Atlético de Madrid-Sevilla FC, Athletic-Osasuna. Mallorca-Rayo Vallecano y Getafe-Barcelona. Porque la en la víspera, conocidos todos los resultados de la antepenúltima fecha, hubo dos adelantos.

Y es que, dado que no se juegan nada, al no tener los contendientes posibilidades de descender u obtener plaza de competiciones europeas, LaLiga estableció que el Espanyol-Valencia se juegue el sábado 14 de mayo, a las seis y media de la tarde, al tiempo que el Celta-Elche se disputará a las 21:00 horas. Este giro fue posible por la certificación, por ejemplo, de la permanencia ilicitana, a pesar de la derrota en casa por 0-2 frente al Atlético de Madrid. Conservan su agrupamiento inicial, aunque una hora más tarde, los otros ocho compromisos, donde está en juego la salvación (con las tres posiciones de descenso aún sin asignar matemáticamente), la última plaza de Champions League (que será para Sevilla FC o Real Betis), las dos de Europa League y la de Conference League. Todavía no se conoce una posible variación de horarios en la última jornada, en parte porque es ya casi seguro que varios encuentros se saldrán de la unificación al no haber nada en disputa.