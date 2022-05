Juanmi avisa al Madrid: "Queremos acabar a lo grande"

El delantero del Real Betis vuelve a pelear por el Trofeo Zarra

Juanmi sí tendrá un objetivo la próxima semana. sus dos goles le han devuelto a la lucha por un Trofeo Zarra que tiene a un solo gol. El bigoleador del Real Betis afirmó, tras marcar los dos goles en la victoria ante el Granada (2-0), que está "muy contento por el triunfo" que su equipo le "debía a la gente, se lo merecían" después de los dos últimos tropiezos en casa.

"Estoy muy contento por la victoria y contento a nivel personal de poder ayudar al equipo y haber este hecho este gran año a nivel personal y colectivo. Ojalá ganemos también el ultimo partido", añadía.

"Estoy también contento por este gran año. Ahora queremos acabar el año a lo grande. Hemos estado en la pelea por la Champions y el equipo no se ha rendido hasta el último momento, pero no ha podido ser porque los resultados no se han dado. Orgulloso de este equipo y ahora, en el Bernabéu, a conseguir los tres puntos", aseguró en declaraciones a Gol TV Juanmi, quien, con estos dos nuevos tantos, suma dieciséis en LaLiga.

El atacante malagueño añadió que, "ante el Real Madrid" en la próxima jornada, el Betis desea "ganar y certificar la quinta plaza", y manifestó que "es complicado, pero existe esa ilusión de acabar el año a lo grande, ganando en el Bernabéu".