Consenso sobre el futuro de Dani Martín en el Betis

Pellegrini debe decidir sobre el meta asturiano, tras su buena temporada en el Málaga, al tener contrato en vigor Rui Silva y Bravo

No ha sido una campaña fácil para Dani Martín, al que le costó coger carrerilla en el Málaga CF, reclamado por su ex entrenador en la cantera del Sporting, José Alberto López, que apostó de inicio por su tocayo Dani Barrio. El asturiano no debutaría hasta la quinta jornada, aunque desde entonces enlazó veinte jornadas como titular, pasando luego nueve al banquillo y recuperando, aún con Natxo González, pero, sobre todo, ya con Pablo Guede en el banquillo, una confianza que mantuvo hasta el final. El balance contiene muchas más luces que sombras para el bético, que ha olvidado, por suerte, su pésima racha con las lesiones para poder concentrarse en dar el máximo de sí en busca de un futuro prometedor en el club que apostó por él en el verano de 2019.

Los dirigentes heliopolitanos hicieron caso de los informes del entrenador de guardametas de Rubi, Diego Tuero, que había quedado prendado del joven meta tras su paso por Gijón, invirtiendo cuatro millones fijos y un 10% más en variables por una promesa que daría enseguida el salto a la selección española sub 21, aunque no terminó nunca de consolidarse como verdiblanco. En parte, como ya se ha detallado, por la maldita concatenación de una fea dolencia de tobillo con otra de rodilla. Dani Martín vio frustrado su préstamo al Tenerife, un aspirante a Primera que había puesto sus ojos en este futbolista que, a punto de cumplir 24 años, deberá resolver su porvenir inmediato, con dos cursos más de vinculación con los verdiblancos.

La marcha de Joel Robles tras cumplir contrato le abre una puesta a ser el tercero en discordia bajo los palos del campeón de la Copa del Rey, porque Rui Silva iniciará el segundo de los cinco años en los que estará ligado por el momento a la entidad de La Palmera, al tiempo que Claudio Bravo renovó hasta 2023. Otra vía sería aprovechar su despertar para hacer caja con él, mientras que también podría volver a ser cedido en busca de fogueo para intentar convencer al 'Ingeniero' de que tiene nivel para entrar en la terna que luche por la titularidad. Y parece que hay consenso. Al menos, eso es lo que se desprende de la encuesta propuesta ayer por ESTADIO Deportivo, puesto que dos tercios de los participantes (un 66%) se decantan por otro préstamo en el que pueda brillar, mientras que un 18% se lo quedaría como tercer portero y un 16% trataría de venderlo.