Bellerín habla de forma rotunda sobre su futuro: "He dejado claro a Betis y Arsenal mi posición"

El lateral derecho, que espera un feliz desenlace en la negociación con el Arsenal, destaca la ambición del vestuario: "Nos hemos quedado cortos"

"Es el momento de descansar, de hacer un poco de balance de una temporada en la que he disfrutado muchísimo. Quiero tener unos días para digerir un poco lo que ha pasado y para prepararme para lo que viene. En mi situación hay un poco de incertidumbre y quiero estar dispuesto para ver qué pasa. Quiero disfrutar con mis amigos y mi familia de momento", comenzaba diciendo en 'Todo al Verde' de Betis TV un Héctor Bellerín que se refirió sin tapujos a su deseo de cara al futuro inmediato: "Lo que le digo a todo el que me para por la calle es que estoy muy a gusto aquí, pero no es tan fácil. A ver cómo va el verano, y ojalá pueda pasar. Vine sabiendo el buen equipo que había y cómo era el Betis desde fuera, porque ni siquiera había tenido la oportunidad de ver un partido en el Villamarín, pero luego, viendo el trato que he recibido de mis compañeros, del club y de los aficionados han hecho esta experiencia inolvidable y que quiera seguir aquí".

El lateral derecho, que abordó otros muchos temas, zanjó la cuestión sobre su futuro: "De momento, tengo que volver (a Londres). He hablado con los dos clubes y les he dejado clara mi posición. Hay dos meses por delante para buscar la mejor salida para todos. Hice un esfuerzo para venir y estoy dispuesto a hacer el esfuerzo que sea para que ésta siga siendo mi casa, porque estoy feliz. También es verdad que pasé momentos muy bonitos en Londres, en Inglaterra. El Arsenal me ha dado muchísimo, la oportunidad de ser profesional. Si lo dejo, será difícil, pero ojalá todo salga como queremos".



BALANCE

"Siento que ha vivido muy intensamente, estando muy presente y consciente de todo lo que he vivido, que a veces con tantos partidos pones el piloto automático. Pero he vivido mucho los partidos tanto dentro como fuera del terreno de juego. He hecho buenos amigos y he disfrutado mucho de un vestuario increíble. Se ma ha pasado muy rápido, señal de que lo he pasado bien. No es sólo lo que ha pasado a nivel personal, sino con la gente con la que lo he vivido"

"Ha superado todas las expectativas que tenía al llegar, pero me quedo con el sabor agridulce que se le quedó al equipo de no haber podido llegar a más. Eso explica qué vestuario tenemos, a lo que apuntamos. Si el año pasado llegar a Europa League era una gesta, este año sentimos que nos hemos quedado cortos, que había para más, lo que demuestra las ganas que hay de apuntar para arriba. El equipo sabe que puede. Eso no quita que haya sido un año muy bueno. Yo hacía mucho que no disfrutaba tanto 90 minutos sobre un terreno de juego"



PELLEGRINI

"Lo principal ha sido su gestión de vestuario, que todos estuvieran preparados para jugar y dieran la talla. Con una plantilla tan extensa, impregnar al vestuario de esa motivación y esa confianza de hacernos sentir que podemos estar arriba es lo mejor. Ha sabido manejar esos momentos de subidas y bajadas que siempre se dan. Eso en un entrenador está infravalorado; no todo es la táctica, sino que la gestión de vestuario es de las cosas más importantes. Luego, ha sabido sacarnos un rendimiento alto a toda la plantilla y nos ha dado esa libertad para sentirnos bien"



SU PADRE

"Fue un pilar muy importante en mi decisión, aunque el Betis para mí ya era una opción muy importante en la futbolístico. Pero, si se junta con lo emocional de mi familia€ Así se ha dado el año"



CEBALLOS

"Dani y yo quedábamos en casa para ver juntos los partidos del Betis. Nos conocemos de la sub 19, de la selección. Siempre me enseñaba vídeos de entrenamientos a puerta abierta antes de los derbis y me decía 'tenemos que estar los dos aquí'. Al final, no fue posible coincidir los dos aquí, que nos habría gustado, pero se alegró mucho por mí. Hemos estado toda la temporada en contacto. Es una persona que ama al club y seguro que le habría encantado vivir este año con nosotros. ¿Descartado en el futuro? Nunca, nunca"



JOEL

"Me siento a su lado en el vestuario. Es una persona que ha pasado un año muy difícil en lo futbolístico, pero ha mostrado su verdadera personalidad. Al final, lo que reina es la actitud, cómo ayudar al club, aportar su granito de arena, creando vínculos en el vestuario. Tanto al oso como a Cristian (Tello) les deseo lo mejor. Seguro que van a firmar un gran año"



DESPEDIDA CON LÁGRIMAS

"Desde que metimos el segundo gol estaba llorando, en el minuto 80 o así, pues sabía que podía ser mi último encuentro en el Benito Villamarín. Con la concentración del partido, no, pero ya con el 2-0 nos relajamos un poquito y me vino una ola de emociones: tristeza por no saber lo que va a pasar y alegría por el gran año y todo lo que he vivido. En el vestuario todo el mundo me apoyó, pero me quería quitar las zapatillas y pisar otra vez el césped. Creía que estaría solo, pero vinieron Borja y Aitor, a los que quiero mucho, y luego mi familia; me abracé con mi padre, que me entiende mejor que nadie"

"He visto el vídeo muchísimas veces; lo sentí mucho entonces. Tengo imágenes muy vivas de esa hora que pasé ahí. Son muchas emociones"



FINAL DE COPA

"Era la primera asistencia que daba al 'Panda'. Bromeaba diciendo que la estaba guardando para el partido más importante. Le dije que, al mirar, entre tanta gente en el área, se me iluminó su cabeza. Dice que sólo la tuvo que empujar, pero de eso nada; puso su granito de arena. Encantado de ayudar al equipo en un día como ése"

"De la celebración, me emocionó mucho la gente mayor y los niños pequeños, que disfrutaron de un título tan jóvenes. Eran caras de felicidad, de unión, de no importar de dónde vengas si sientes lo que sientes"

"He ganado trofeos muy bonitos con el Arsenal, aunque el último no pudimos celebrarlo con la gente por culpa del Covid. Pero el hecho de que aquí hubiera tantas ganas de celebrar, nos hizo vivir desde los días previos con emoción, ilusión€ Luego, fue una explosión por todos, por nosotros y por ellos"



MOMENTOS

"El partido en el Camp Nou, donde jugamos muy bien y conseguimos una victoria muy difícil, nos hizo dar un salto para lo que vino después. También me quedo con las noches de hotel por la comunión con mis compañeros. Lo que disfrutamos esas noches, camino al Estadio€ Disfrutamos mucho; eso no lo había vivido en otros clubes. Esa cultura que se ha inculcado en este vestuario, esa conexión, nos ha dado alas para conseguir lo que hemos conseguido; las cosas que no se ven. Borja, Aitor y yo hemos sido el 'trío calavera'. Hemos quedado mucho fuera y hemos hecho un gran grupo"



SELECCIÓN

"El míster tendrá sus motivos, pero cuesta creer que no haya ido ningún jugador bético durante toda la temporada. pero es una motivación más, porque todos queremos ir; a seguir intentándolo".