El mediocentro deseado podría estar en casa

El Betis se está planteando renovar a Camarasa, al que le ha ofrecido recuperarse en el club pese a que acaba contrato

Cuando tras la penúltima jornada y el último partido en casa el Real Betis se despidió, a través de las redes sociales, de Tello y Joel Robles a nadie extrañó que no apareciera también el nombre de Víctor Camarasa. El centrocampista valenciano ya había escrito una emotiva carta semanas antes en las que indicaba que se operaba y que ponía fin a la temporada. Y, lógicamente, a su etapa en el Betis, ya que acababa contrato.

La realidad es que no lo despedía porque, como poco, seguirá en el club hasta finales de agosto, los cuatro meses que necesita para completar su recuperación tras ser operado a mediados de abril de sus problemas en el tendón rotuliano. El Betis ha puesto sus servicios médicos y de recuperación a disposición del jugador valenciano, pese a que su compromiso contractual con el club acaba el 30 de junio.

Pero incluso podría ir más allá y, según asegura el diario Marca, el Betis está sopesando la posibilidad de ampliar su contrato. El jugador, que regresó de varias cesiones con la llegada de Manuel Pellegrini hace dos años, se perdió toda la temporada pasada por una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha en la pretemporada y en ésta apenas ha podido jugar 7 partidos, precisamente, por los problemas que arrastra en el tendón rotuliano de esa misma rodilla.

El Betis busca en este mercado un futbolista de sus características, un centrocampista de corte ofensivo, que podría tener en casa. Aunque el hecho de que haya estado dos años parado no ayuda y el mercado estival situará en el punto de mira a otros jugadores de su perfil, no se puede descartar esta posibilidad. Si conforme pasan las semanas no se presenta nada mejor, podría evaluarse cómo está su rodilla y tomar una decisión.

Víctor Camarasa, en sus cinco temporadas como verdiblanco, sólo tuvo cierta continuidad en su primer año, con Quique Setién al mando. Pese a ello, sus características no se adecuaban al sistema que usaba el cántabro y tuvo que jugar cedido en los dos años siguientes al Cardiff, al Crystal Palace y al Alavés. Regresó para ganarse el sitio con Manuel Pellegrini, pero las lesiones se lo han impedido. En total, sólo ha jugado 33 partidos como verdiblanco y poco más de 1.400 minutos. Su último encuentro fue en el mes de enero en la goleada ante el Espanyol (1-4) en Cornellá.