El límite salarial del Betis, una plantilla más corta y quién dio el último empujón a lo de Camarasa

La planificación verdiblanca prosigue por las cauces previstos, sin cambios o retrocesos inesperados, con una hoja de ruta marcada por la lógica

Ha causado revuelo la información del compañero Pepe Elías en 'Besoccer.com' acerca de la urgencia del Real Betis por vender para poder no ya cuadrar sus cuentas del ejercicio 21/22 (tras unas pérdidas de 36,5 millones de euros el ejercicio anterior por culpa de la pandemia), con unos 25 kilos como objetivo, sino para inscribir a los tres fichajes que tiene ya cerrados para la 22/23: el central Luiz Felipe, el extremo Luis Henrique y el delantero Willian José. Como ya es sabido, el primero llega libre de la Lazio, aunque se lleva una importante prima de fichaje prorrateada durante su nuevo contrato, mientras que por el segundo habrá que pagar, en tres cómodos plazos, un fijo de 9 millones de euros a Fluminense, más unas variables de 2,6. Por el tercero de los brasileños, que jugó cedido esta última campaña, se pactaron 8,5 millones con la Real Sociedad en una opción de compra que se volvió fácilmente obligación.

Con todo, en la planta noble del Benito Villamarín no hacen ningún drama con lo del límite salarial excedido. Así está desde la 20/21 y se trata de un problema común actualmente en 15 clubes de los 42 que componen el fútbol profesional (Primera y Segunda división). En La Palmera están a la espera de que esa medida excepcional dispuesta por LaLiga (sólo se podrá destinar un 33% del dinero ahorrado con las salidas) venga acompañada de un ensanche en los márgenes, puesto que se van a presentar nuevos contratos publicitarios (se habla, incluso, del renombre del estadio), al tiempo que ya deben figurar los réditos derivados de los traspasos a la Premier de Junior Firpo y Emerson Royal, más los bonus cobrados por los éxitos colectivos alcanzados por Feddal en el Sporting Clube y Brasanac en Osasuna. Los fondos del acuerdo con CVC han ayudado a equilibrar las deudas, aunque, lógicamente, interesa una gran venta.

Por todo lo anterior, la planificación que comanda Antonio Cordón prosigue por los cauces previstos. Los tiempos volverán a ser los que son, con movimientos condicionados a las salidas y varios en la recta final de la ventana de transferencias que arranca oficialmente el 1 de julio. Hay contactos con futbolistas en todas las líneas, porque el Betis no se lo juega todo a la carta de Guido Rodríguez, pues tiene en el mercado (según las propuestas recibidas) a otros como William Carvalho (su ex equipo, los 'Leones', que conservan un 20% de su pase, no le pierden la pista, según 'Correo da Manha', forrados tras consumarse el traspaso de Nuno Gomes al PSG por un montante total de 45 millones), Álex Moreno o Borja Iglesias. El objetivo en La Palmera, aunque difícil, es recortar el número de integrantes de la plantilla para intentar que haya dos hombres por puesto máximo, si bien con un salto cualitativo para que las diferencias entre titulares y suplentes sean ínfimas. Se logró en ciertas posiciones la campaña pasada (delantera, lateral derecho, portería).

Para ello, contando con un posible esfuerzo postrero por Bellerín y Dani Ceballos, sobran hombres como los retornados Dani Martín, Rober y Loren, Montoya, Víctor Ruiz, Lainez... Tras el adiós de Joel, Tello y Camarasa, el Betis prolongó por sorpresa hasta 2023 la vinculación del valenciano. Aunque la explicación es sencilla: se le ofrecieron los profesionales y las instalaciones del club para recuperarse de su intervención hace dos meses en el tendón rotuliano de la pierna derecha. Este gesto aconsejaba la tramitación de una ficha, según una consulta a la AFE, para evitar problemas en caso, por ejemplo, de una inspección de trabajo o de un accidente en la ciudad deportiva o el estadio. Además, el mediocentro ayuda a los técnicos heliopolitanos a cubrirse las espaldas en caso de ofertas interesantes por Guido y William que 'obliguen' a las dos ventas. En ese contexto se enmarca también la renovación de Guardado y la propuesta a Paul para que se quede.

Por último, el último impulso a la continuidad de Camarasa llegó de Manuel Pellegrini, prendado del ex de Levante y Alavés desde un encuentro en la 18/19 en Cardiff con su West Ham, que cayó por 2-0 en una actuación estelar del valenciano, que anotó un tanto. En el equipo galés no actuaba en el doble pivote, donde sí se le pudo ver más durante su cesión al Crystal Palace, sino como mediapunta en un 1-4-2-3-1 (donde actúa Fekir en el Betis), movimiento que sacó a relucir su tremenda llegada ejerciendo como 'box to box'. El chileno no pudo apenas contar con Víctor por las lesiones y quiere darle un último voto de confianza por si la 22/23, salvadas las molestias físicas que le lastraron en los últimos años, es definitivamente su temporada.