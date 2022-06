Miranda no se plantea salir, porque "el Betis es el más grande", y da la bienvenida a Isco y Ceballos

El olivarense, durante el último entrenamiento en Madrid de la sub 21 antes de viajar a Belfast.

El olivarense, durante el último entrenamiento en Madrid de la sub 21 antes de viajar a Belfast. @Sefutbol

El héroe de la Copa del Rey reparte méritos, admite que "ha sido un sueño" y espera contar con Joaquín al lado "muchos años más"

La selección española sub 21 celebró este miércoles por la mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el último entrenamiento antes de viajar a Belfast y, a rengñon seguido, a Larne, donde el viernes (14:00, hora española) se enfrentará a Irlanda del Norte en la penúltima jornada de la fase de clasificación para el Europeo 2023. Los de Luis de la Fuente tienen ya el billete en el bolsillo, al confirmar la UEFA la exclusión de Rusia y, por tanto, el pase de la 'Rojita', que se une a Bélgica y a los organizadores del campeonato continental, Georgia y Rumanía. Con todo, aún quedará un encuentro más: el martes 7 de junio, en el Estadio Álvarez Claro de Melilla, a partir de las 20:00 horas, ante la selección de Malta.

Juan Miranda, capitán del segundo equipo nacional, es uno de los dos representantes del Real Betis en la convocatoria. Lucirá el '3', mientras que otro habitual en los últimos meses, Rodri Sánchez, portará el '10'. El olivarense ha sido el protagonista hoy en los micrófonos de Radio Marca, donde ha empezado repasando su papel en la consecución de la tercera Copa del Rey de la historia de la entidad, importante al ser el encargado de lanzar el penalti que consumaba el éxito heliopolitano. Con todo, el lateral zurdo reparte méritos: "Los héroes fuimos todos; todavía recuerdo ese momento. Había mucha tensión, pero fue especial y lo volvería a repetir. Confían en mi golpeo y me dijeron que lo lanzaría, aunque temí un poco por si me lo habían visto en La Cartuja con la sub 21".

Y es que en ese equipo estaba, por ejemplo, el valencianista Hugo Guillamón, aunque Mamardashvili no pudo hacer nada con ese quinto disparo, tras los de Willian José, Joaquín, Guardado y Tello, por lo que se desató una euforia que aún dura en la capital hispalense: "Ha sido un sueño. Lo celebré así porque fue un momento muy especial". Ahora, toca terminar la temporada con la selección y afrontar unas vacaciones en la que habrá que cuidarse mucho, pues el 5 de julio, fecha prevista para los reconocimientos médicos previos al inicio de la pretemporada del Betis, está a la vuelta de la esquina. "Depende de cada jugador. El cuerpo técnico te da los ejercicios para hacer durante estos días y cada futbolista lo decide", explica Miranda.

Sobre su presencia en el equipo de sus amores, destaca que "es una suerte poder contar con Joaquín en el vestuario, y ojalá sea así muchos años más", porque no aspira a salir de La Palmera. Cuestionado por el posible interés de un club de enjundia por él, tiene claro que "el Betis es el más grande". Y elogia de paso a Manuel Pellegrini, del que resalta "la libertad que ofrece al jugador sobre el terreno de juego". No se olvida el aljarafeño de su paso por el Barcelona: "Estoy muy agradecido a aquel momento. Es un privilegio haber podido estar en La Masía. Dejas a mucha gente allí, pero es parecido a cuando te vas del sitio de origen". Por ahora, no se mueve del Betis, al que abre las puertas a los mejores para superar un listón, de por sí, muy ambicioso: "Isco y Ceballos son dos grandes futbolistas y serían bienvenidos".