Morales no renueva, con el Betis en el horizonte

Morales no renueva, con el Betis en el horizonte

Todo apunta a que el futbolista rechazará la oferta que le ha hecho llegar el Levante



El Real Betis tiene que ajustar muchas cosas en este arranque de mercado. Y eso pese a que es el equipo que más y mejor se ha movido y ya tiene cerrados dos contrataciones, aparte de Willian José, para la próxima temporada y el convencimiento de que Héctor Bellerín y el Arsenal llegarán a un acuerdo para que el lateral catalán regrese al equipo de las trece barras.

Pero aparte de ello, Loren, Rober González y Dani Martín regresan, lo que complica las inscripciones de cara a la próxima campaña, especialmente por el primero; y también se avanza un sustituto de Tello y en otros perfiles de cara a posibles salidas, que sin duda se darán a lo largo de estos tres próximos meses.

Uno de los nombres que aparecían ligados al club heliopolitano en los últimos días ha sido su verdugo en los últimos años. El descenso del Levante ha puesto al 'Comandante' José Luis Morales en el mercado. El jugador tenía contrato hasta el próximo año e, incluso, una prórroga de un año más, pero estaba condicionado e incluyó una cláusula de escape en caso de descenso.

El futbolista es el capitán levantinista y ha demostrado un compromiso máximo, ha sido uno de los que más han lamentado el descenso y todo hacía indicar que seguiría ligado al conjunto granota. Incluso, el nuevo director deportivo, Felipe Miñambres, le ha hecho llegar en los últimos días una oferta de renovación que le ligara más años al club en el que lleva desde 2011.

Sin embargo, según asegura Marca, a Morales no le convence y su entorno más directo habría dejado caer que la va a rechazar. El Villarreal aparece como favorito, ya que así no tendría que cambiar de residencia, pero no se puede descartar a un Betis le habría ofrecido un contrato de dos años y, con él, cubriría la baja que deja Cristian Tello.

A favor del equipo verdiblanco tendría la opción de jugar Europa League y la confianza que transmite Manuel Pellegrini, que ha contado en la pasada temporada con casi todos sus jugadores y ha rotado mucho la mayoría de sus piezas. Se convertiría así en el segundo jugador a coste cero que llega a Heliópolis tras el fichaje del central brasileño Luiz Felipe, que aún no es oficial, pero que está cerrado desde hace meses.

El futbolista madrileño llegó en 2011 al filial del Levante y, salvo un año en el que estuvo cedido en el Eibar, siempre ha jugado como profesional en el club granota.