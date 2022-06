Cuestionan a Bravo en Chile y él responde apelando al Betis

El meta bético se ha quedado fuera de la primera convocatoria de Eduardo Berizzo

El nuevo seleccionador de Chile, el exsevillista Eduardo Berizzo, comienza mañana su etapa al frente de La Roja en un duelo ante Corea del Sur perteneciente a la Copa Kirin.



Para este estreno, el técnico argentino se llevó a una plantilla muy joven, con vistas al futuro, y con la ausencia de veteranos como el dúo del Inter Arturo Vidal y Alexis Sánchez, o el portero del Real Betis Claudio Bravo.



Eso ha hecho que algún medio de su país publicara que Berizzo no pensaba contar más con algunos de estos pesos pesados de la mejor generación del fútbol de este país y, en concreto, que aquí terminaría la etapa de Bravo como capitán de la selección chilena.



Una información que ha obligado a Berizzo a apagar su primer fuego y que también ha encontrado respuesta por parte del meta verdiblanco. "No hay ninguna polémica. No me sorprende porque sé qué digo y lo que no, y eso no lo he dicho", aseguraba Berizzo ante la cuestión de si no iba a contar más con Claudio Bravo.



Una especulación que también ha molestado al propio Bravo. El portero bético suele responder en redes ante cualquier tema y en éste que le afectaba directamente no se ha callado. "Más seriedad y respeto, que estas cosas no las regalan. Se consiguen con mucho trabajo y estando al 100%. Dejen que el tiempo y las circunstancias hagan lo demás, pero sin mentir a la verdad", escribió el futbolista helipolitano en sus perfiles de redes sociales.

Más seriedad y respeto. Que estas cosas no las regalan. Se consiguen con mucho trabajo y estando al 100%

Dejen que el tiempo y las circunstancias hagan lo demás, pero sin mentir a la verdad. https://t.co/7CIBlo48jz pic.twitter.com/Z9oU0lOYHt — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) May 31, 2022

Bravo fue más allá ypara dejar claro que sigue estando a un nivel colosal. "¿No será que alguien me quiere sacar a toda costa?", afirmó el meta suramericano, que aparece en el tuit anterior posando con el título que ha logrado el Betis en la presente temporada.Berizzo se ha llevado a esta gira por Japón a tres guardametas que militan en la Liga chilena, Sebastián Pérez (Universidad Católica), Zacarías López (Deportes La Serena) y Fernando de Paul (Everton), con vistas también a ir buscando un futuro relevo, aunque si sigue contando con los mejores, Bravo aún está por delante.