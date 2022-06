Uno de los que más gusta si, al final, sale Guido tiene a un club importante negociando ya con él

Como es su obligación, Antonio Cordón maneja varias alternativas por si llega una gran oferta que convenza a todos por el pivote titular

La idea, siempre que sea posible equilibrar las cuentas con otras ventas, es quedarse con Guido Rodríguez, que tampoco es que esté como loco por salir, aunque, si no renueva, dado que acaba en 2024, habrá que planteárselo en las siguientes ventanas de transferencias. El italo-argentino es capital en los esquemas de Manuel Pellegrini, por lo que, si prosperan los posibles traspasos de Álex Moreno y/o William Carvalho, el escenario ideal sería la continuidad del ex de América, del que ya se controla el 90% de sus derechos. Con todo, Antonio Cordón se ha cubierto las espaldas con la renovación de Guardado y Camarasa, así como la oferta a Paul para ampliar su vinculación. De no llegar una propuesta fuera de mercado por el canterano de River Plate, lo más probable es que se ajuste con otros movimientos.

Sin embargo, aparte de Dani Ceballos, el Real Betis monitoriza a otros mediocentros de corte defensivo, ya que la laguna que dejaría el adiós del '21' sería enorme. Y, como ya adelantó ESTADIO, no sólo Wilmar Barrios está en el radar verdiblanco. De hecho, el que más gusta, con el atractivo añadido de convertirse en apenas tres semanas en agente libre, es Florian Grillitsch. El internacional austríaco, uno de los grandes descubrimientos de la pasada Eurocopa, termina contrato en el Hoffenheim. Puede ejercer de central, gracias a su 1,87, y tiene sólo 26 años, por lo que las opciones de revalorización son evidentes. El hándicap, como en estos casos, es la alta competencia por sus servicios. Clubes de la Bundesliga y la Premier andan tras él, con la posibilidad de ofrecer mucho más dinero que en Heliópolis. Incluso, se habló del Barça, que se ha decidido por otro igual como Kessié.

Ahora, la Fiorentina habría tomado la delantera a todos, según avanza Fabrizio Romano. El conjunto viola tendría muy avanzados los contactos con la agencia del jugador, ICM Stellar Sports, la misma de Bale, ofreciéndole un contrato por cuatro temporadas y un aumento de su actual salario. Por tanto, una alternativa menos, de cerrarse todo como parece, por si el Betis decide realizar un cambio drástico en su columna vertebral. Y es que con el colombiano del Zenit habría que realizar una fuerte inversión, por lo que, hablando coloquialmente, sería prácticamente lo comido por lo servido. En la planta noble del Villamarín buscan operaciones que generen plusvalías o grandes ahorros, amén de margen salarial, pero no un cambio de cromos en lo puramente monetario.