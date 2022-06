El Betis acaba con las dudas sobre los refuerzos: "Esto no se detiene"

Haro y López Catalán dejan claro que el crecimiento del Betis no se detendrá pese a la deuda y al reciente título

Puede parecer que hay inmovilismo en el Real Betis desde que acabó la temporada y que se va a mover muy poco si no hay salidas, pero la realidad es que el cuadro verdiblanco es el que más ha cambiado en lo que llevamos de mercado con tres fichajes y una renovación.

Antonio Cordón ha incorporado a Luiz Felipe y Luiz Henrique, aunque ninguno de ellos es oficialmente aún jugador bético; sí ha confirmado la incorporación de Willian José y la renovación inesperada de Camarasa. Y avanza negociaciones que caerán o no en función de quien sale, cuando sale y por cuanto. O, en el caso de que nadie salga, también habrá algún retoque para cubrir las pocas lagunas que actualmente tiene la plantilla de Manuel Pellegrini.

Así lo confirmaron anoche tanto el vicepresidente José Miguel López Catalán como el máximo dirigente Ángel Haro, que no quieren un Betis estancado en la complacencia y quieren dar un paso adelante la próxima temporada. "Después de conseguir la Copa del Rey, esto no se detiene. Tenemos que seguir creciendo. Este consejo no se va anestesiar. Tenemos retos importantes: la nueva ciudad deportiva, que será un avance de nuestra cantera, la terminación del estadio... Tenemos retos relacionados con el plan impulso en modernización del club. Si conseguimos llevar esto a buen término el Betis no tendrá techo. No podemos tener números negativos. Hay que volver a la senda de los beneficios. Y esta pérdida de dos años debido a la pandemia hay que recuperarla. En nuestro plan estratégico establecemos que nos recuperaremos de estas pérdidas", indicaba Haro.

Pese a ello, a esa deuda, en la planta noble no tienen duda de que el equipo mejorará con respecto al de la campaña precedente. "Vamos a tener un equipo mejor que el año pasado", añadía López Catalán.

"Lograr un título y asentarse de forma estable en Europa es trabajo de todos, es un trabajo en equipo", indicaba López Catalán, que con ello quería desligarse de la forma de actuar de Manuel Ruiz de Lopera. "En el Betis no creemos en personalismo ni salvadores. Para que nuestro capitán levantara la Copa ha sido fundamental el apoyo de toda la afición. Detrás del gol de Borja Iglesias estaba la pierna de todos los béticos. O en el penalti de Miranda estaba el alma de todos los béticos. El título de Copa significa el trabajo de unos jugadores, un staff técnico brillante, el trabajo de todos los empleados del club y sobre todo del aliento de todos los béticos. Esta Copa decimos que es la Copa de los béticos. Y no volver a esos tiempos en que la Copa era de un presidente, de unos jugadores o de un entrenador. La Copa es de los béticos", aseguraba.

El presidente bético tiene claro que el avance del plantel tiene que ir de la mano del crecimiento de la entidad y avisa que, en breve, desvelará un plan ambicioso. "Estamos terminando el plan estratégico de los próximos años, que verá la luz en breves días. Hemos definido cuál es la misión del Betis, que es hacer felices a los béticos. Dentro de nuestro objetivo está que disfrutéis del Betis", advertía.