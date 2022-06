El Betis anuncia un reencuentro estival con Pau López

El club verdiblanco hace oficial su cuarto amistoso de pretemporada, que le enfrentará al Olympique de Marsella francés, equipo entrenado por el ex del Sevilla Jorge Sampaoli y en el que juega el que fuera meta bético

El Real Betis sigue planificando la pretemporada que arrancará dentro de menos de dos semanas y este jueves ha anunciado el que será su cuarto rival veraniego: el Olympique Marsella francés. Según ha informado el club heliopolitano, este nuevo amistoso de preparación tendrá lugar el próximo 27 de julio en el Technique Stadium de Chesterfield, un municipio de unos cien mil habitantes del condado inglés de Derbyshire, a unos 200 kilómetros de distancia de Londres.



Este nuevo amistoso deparará el reencuentro entre el Betis y el que fuera su portero Pau López, a quien fichó a coste cero en 2018 procedente del RCD Espanyol para venderle a la AS Roma sólo un año después por 23,5 millones de euros más la mitad de los derechos de Tonny Sanabria que aún poseía el club italiano. La temporada 18/19 no sólo fue exitosa para el club, por el excelente rendimiento que el meta de Girona ofreció a las órdenes de Quique Setién y por la mencionada plusvalía (una de las mejores de la historia del club). Además, también fue la mejor de la carrera del portero catalán, que se convirtió en internacional absoluto. Luego, no tuvo suerte en su aventura en la Serie A y se marchó al OM, primero como cedido en la 21/22 y contratado por 12 millones este mismo verano.



El amistoso del Betis ante el cuadro francés, que también será el reencuentro con el extécnico del Sevilla FC Jorge Sampaoli, será el segundo que el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini cierra para su gira en Inglaterra. El Betis jugará ante el OM tres días antes de enfrentarse al Brentford, equipo de la Premier League, el 30 de julio en el Brentford Community; y apenas cuatro después de medirse (el 23 de ese mismo mes) al PSV Eindhoven holandés.





?????



¡Continuamos añadiendo fechas a nuestra pretemporada! pic.twitter.com/RsprBLBMr0 — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) June 23, 2022

El amistoso confirmado este jueves es el cuarto de la pretemporada verdiblanca tras el anunciado el día anterior ante el modesto, de la tercera división del país centroeuropeo, el 16 de julio en el Greisbergers Betten-Arena de la localidad salzburguesa del mismo nombre. Hasta el momento, esa será lade los pupilos de Pellegrini, que tienen previsto incorporarse a los entrenamientos el próximo 5 de julio.El equipo bético ya conoce que, punto de partida de un año atípico en el que la competición se suspenderá los meses de noviembre y diciembre por elal que aún aspiran a ir hasta cinco jugadores verdiblancos gracias a la ampliación en las convocatorias anunciada este jueves por la FIFA y que dejaráen el estadio del Sevilla FC para finales de mayo, en una decisiva jornada 35 . El epílogo será en el Benito Villamarín frente al Valencia CF.