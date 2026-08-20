Enric Mas se rinde antes de la Vuelta a España: "Hará lo que él quiera"

El líder del Movistar Team ya tiene asumido que podrá pelear por lo que le deje Pogacar, al que sí ve posible de batir Richard Carapaz

La Vuelta a España que arranca este sábado en Mónaco tiene un nombre propio: Tadej Pogacar. La presencia del mejor ciclista del mundo, que aún no ha ganado la ronda española, hace que muchos de sus teóricos rivales tiren la toalla antes de empezar y ya piensen en luchar por algunas etapas o por un lugar en el podio.

Es el caso del español Enric Mas, el líder del Movistar Team y máxima opción nacional en una Vuelta muy particular, que contará con hasta diez etapas en Andalucía.

El ciclista balear, que se juega su temporada en La Vuelta después de vivir un año muy irregular, asume que el esloveno va a ser el campeón y que hará lo que le dé la gana.

"Está claro que Pogacar es el mejor, un corredor que marcará una época y será el mejor de la historia. Su presencia condiciona mucho al pelotón, y hará lo que él quiera. Desde el principio controlará con su equipo. Así que veremos qué quiere hacer, y luego nos centraremos en nosotros. Algún día nos sacará una minutada. Nos tenemos que adaptar a la situación, ya que unos días estará intratable y en otros tenemos que tener listo el equipo para poder jugar nuestras bazas para tratar de ganar etapas", afirma Mas, ya en Mónaco con el resto de sus compañeros del equipo español.

Enric Mas apunta a etapas y al podio de la Vuelta a España

Una vez asumido esto, Mas tiene claro que llega con opciones para otras peleas y que se ha preparado a conciencia para repetir actuaciones anteriores. No en vano, varios podios en esta carrera ya están en su palmarés.

"Es cierto que he conseguido mis mejores resultados en la Vuelta. Este año llegamos con un buen equipo, tenemos gente para todos los terrenos, para el esprint, las cronos. Para la general estamos Cian Uitjdebroeks y yo, pero me tomaré la carrera de otra forma. Hace dos años que no disputo una general. Después de unos días sacaré conclusiones", avisaba, sin mojarse demasiado. Ya se llevó un palo en un Giro al que llegó muy justo y que, antes de correrlo, se veía para estar al máximo nivel.

Enric Mas tiene claro que irá "día a día" y que su objetivo será estar lo mejor situado en la general. "La clave será no fallar ningún día", avisa antes de apuntar dos etapas que, para él, serán "claves": la cuarta en Andorra y la vigésima con la subida al Collado del Alguacil.

Richard Carapaz sí piensa pelear por la general de La Vuelta

Si Enric Mas asume que el triunfo ya tiene nombre, el ciclista ante el que peleó hace dos años por el tercer puesto del podio -y al que ganó-, Richard Carapaz, no se rinde y asegura que dará guerra al esloveno.

"Pogacar es el mejor del mundo. Lo ha ganado todo y es, sin duda, el gran rival a vencer. Habrá que luchar contra él. Es una Vuelta interesante, con mucha montaña y hará calor. Tengo el respaldo del equipo y tengo la confianza para hacerlo lo mejor posible. Si gano, bien, pero soy segundo o tercero, perfecto. Voy a ir a por todas, pero siempre con la cabeza fría", advierte el ex del Movistar.

El ciclista ecuatoriano se ve con confianza después de su final en el Tour, donde dio guerra, precisamente, al propio Pogacar. "Creo que en esta Vuelta tengo una buena opción para luchar por la general, pero eso hay que demostrarlo en la carretera", añade Carapaz, quien saca pecho por su actuación en la ronda francesa.

"En el Tour cumplí los objetivos de ganar etapas y lograr el maillot de la montaña. Ese resultado supone un aliciente más para afrontar las tres semanas de la Vuelta", sentencia el suramericano.