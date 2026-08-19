El UAE de Pogacar ficha a un campeón de España y a otro gregario de lujo

Abel Balderstone correrá en el UAE los tres próximos años y acompañará al italiano Marco Frigo, que llega del NSN y firma por dos temporadas

Tadej Pogacar liderará el UAE Team Emirates en una Vuelta a España que es el único gran título que le falta a nivel profesional y que tratará de ganar a partir de este fin de semana.

El ciclista esloveno llega con un plantel de lujo para ganar su segunda grande del año y la séptima de su carrera deportiva tras sus cinco Tour de Francia y el Giro de Italia que ganó en 2024. Pogacar tan sólo ha corrido en una ocasión la ronda española y alcanzó el podio, aunque de eso han pasado ocho años y el ciclista del UAE estaba comenzando su carrera deportiva.

Antes de afrontarla, Pogacar ha conocido dos de los compañeros que tendrá el próximo año, dos refuerzos de lujo que mejoran si cabe la ya potente escuadra emiratí.

Abel Balderstone, uno de los jóvenes más valorados

Este mismo miércoles se ha conocido la incorporación de Abel Balderstone (Caja Rural), campeón de España contrarreloj en 2025 y que este año ha sido cuarto en O Gran Camiño, una vuelta que se adjudicó su futuro compañero Adam Yates. El catalán, que también ha debutado este año en el Tour de Francia, firma por tres años con el UAE.

"Unirme al UAE es un sueño que he tenido desde niño. Estoy muy emocionado y motivado para comenzar este nuevo proyecto, donde espero crecer como ciclista junto al equipo. (...) Será un paso muy importante en mi carrera y un entorno donde podré mostrar la mejor versión de mí mismo, seguir mejorando como corredor y dar un gran paso adelante", señalaba en propio Balderstone en el comunicado donde se hacía oficial su fichaje y en el que el español agradecía al UAE "la oportunidad" que le brindaba.

Marco Frigo, un gregario para Pogacar

Antes de que el UAE hiciera oficial la llegada del aún ciclista del Caja Rural, ya lo había hecho con otro compañero que reforzará aún más el equipo y será un refuerzo de lujo para Tadej Pogacar en las grandes vueltas. Se trata del italiano Marco Frigo, que llega procedente del NSN y firma por dos temporadas con el mejor equipo del ranking UCI.

Al igual que Balderstone, Frigo viene de completar el Tour con el equipo de Iniesta y, a sus 26 años, tiene en su palmarés una victoria de etapa lograda en el Tour de los Alpes 2025. Frigo asumirá en el UAE el papel de gregario en las vueltas por etapas y tratará de buscar su oportunidad en las carreras de un día.

"Creo que mis primeros cuatro años como profesional han sido un proceso en el que he definido y encontrado mi identidad como ciclista. Siento que UAE lo entendió, creyó en ello y que nuestras ideas sobre el futuro coinciden plenamente", asegura Marco Frigo tras la confirmación del fichaje. "Estoy deseando canalizar esta gran motivación en los próximos años y contribuir a que el equipo alcance sus grandes objetivos", añade el futuro corredor del UAE Team Emirates