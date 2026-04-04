El Movistar Team saca todo su arsenal para ganar 'su' carrera

El conjunto español llega con opciones al Gran Premio Miguel Indurain, que le servirá a algunos de sus ciclistas para preparar la Itzulia 2026, que llega a continuación

En una semana complicada para el Movistar Team, la general de la Volta a Catalunya y el sexto puesto de Orluis Aular en A Través de Flandes han levantado la moral del equipo telefónico, que afronta nueve días cruciales para ellos, en los que quiere dar un salto en la clasificación y acumular moral y triunfos para lo que llega.

Por lo pronto, llevan un equipo de mucha altura a 'su clásica', a un Gran Premio Miguel Indurain que consideran propio y en el que quieren brillar este sábado. Entre ellos estará el corredor que más puntos sumó en el tramo inicial de la temporada, el eritreo Natnael Tesfazion, y un Raúl García Pierna que reaparece después de su caída y retirada en la París-Niza.

El madrileño ha sido uno de los pocos que ha sumado este año victorias de etapa -en la Volta a la Comunitat Valenciana- y, probablemente, será una de las apuestas del Movistar Team para la Itzulia, que se disputa la próxima semana.

También se espera que estén allí que esta prueba les sirva de aperitivo y para probarse el toledano Javi Romo y el catalán Roger Adriá. Este último es uno de los que ha estado corriendo en los últimos días las clásicas en Bélgica, por lo que llegará ya rodado a esta carrera, importantísima siempre en el calendario del conjunto español.

Por último, tres españoles más completan el gran equipo- Por un lado, Jorge Arcas, y, por otro, dos ciclistas de la Academy: Ibai Villate y Roger Pareta.

La prueba tendrá lugar este sábado con un recorrido rompepiernas y lleno de subidas cortas y explosivas. En total, 203,9 kilómetros y 4 puertos. , entre ellos, el Alto de Guirguiallo, la ascensión más dura del día con 2,8 kilómetros al 5,7% de desnivel.

El Movistar repite en el Tour de Flandes 2026

Más complicado lo tendrán el domingo para sumar en el segundo Monumento del año, un Tour de Flandes en el que estarán, entre otros, Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel y el recién incorporado Remco Evenepoel.

Sin embargo, el equipo Movistar llegará pleno de confianza tras sumar dos Top-15 este pasado miércoles en el cercano A Través de Flandes, con el sexto puesto de Orluis Aular y el decimocuarto del gallego Carlos Canal.

También sumaron Jon Barrentxea e Iván García Cortina. Los cuatro estarán en la alineación para esta edición 2026 del Tour de Flandes, en la que el equipo español repetirá el mismo conjunto que tan buen resultado le dio entre semana.

Junto a los cuatro ya nombrados aparecen el italiano Lorenzo Milesi, el campeón del mundo de pista Albert Torres y el polaco Filip Maciejuk, último fichaje del conjunto español.