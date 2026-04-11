París-Roubaix 2026: horario, perfil, recorrido, canal y dónde ver en TV y online el tercer Monumento con Pogacar y Van der Poel

Van der Poel tratará de evitar el pleno de Pogacar en el Infierno del Norte, una París-Roubaix 2026 que llega más emocionante que nunca

Tras la Milán-San Remo y el Tour de Flandes, el ‘Infierno del Norte’ llega en 2026 para ofrecer el espectáculo sobre el pavé con Tadej Pogacar y Mathieu Van der Poel en un nuevo mano a mano. La París-Roubaix 2026 se presenta como el tercer duelo entre ambos tras los dos primeros Monumentos, que han caído del lado del esloveno.

Es el único Monumento, tras ganar la Milan-San Remo este año, que le falta a Pogacar, que quiere completar su 'colección' en una cita muy dura, que históricamente ha podido con algunos de los mejores ciclistas de la historia.

El pasado año, Van der Poel se llevó el gato al agua y tratará de repetir por cuarto año consecutivo, más aún cuando llega con ganas de revancha tras las últimas derrrotas.

"Voy a disfrutarlo sea cual sea el resultado y tengo muchas ganas de un buen fin de semana de carreras. Tenemos un equipo muy fuerte con corredores que ya han subido al podio aquí, así que no soy el único capaz de conseguir un buen resultado", indicaba un motivado Tadej Pogacar antes de afrontar este desafío.

Junto a ellos no hay que olvidar a la hora de contar para la victoria final con el belga Wout Van Aert (Visma), que va a más en las últimas semanas, con Filippo Ganna (Ineos), el danés Mads Pedersen (Lidl Trek), o velocistas como Jasper Philipsen, Arnaud de Lie o Jonathan Milan.

Perfil y recorrido de la París-Roubaix 2026

La París-Roubaix 2026 cuenta con un recorrido de 258,2 km, en el que incluye 30 tramos de los temidos adoquines, que suman 54,8 km de la carrera. Entre ellos se encuentran los célebres tramos de cinco estrellas de la Trouée d'Arenberg, Mons-en-Pévèle y Carrefour de l'Arbre, los más difíciles del día.

A 95 km de la meta, la Trouée d'Arenberg suele considerarse como el inicio de la recta final de la París-Roubaix y es el que tradicionalmente descarta a los que no están bien posicionados cuando se llega a éste.

El sector de cinco estrellas de Mons-en-Pévèle, por su parte, supone una subida exigente, sobre todo por el mal estado del pavé. No obstante, el Carrefour de l'Arbre es el que marca la carrera, ya que esos adoquines terminan a tan solo 14 km de la meta del llamado Infierno del Norte.

A qué hora se disputa la París-Roubaix 2026

El tercer monumento del año tendrá lugar este domingo 12 de abril con salida neutralizada a partir de las 10:50 horas desde Compiegne. Hablamos de una prueba de fondo, la cual hará que se tarde unas 6-7 hora para tener al ganador entre las 16:40 horas y las 17:00 horas.

Dónde ver en TV y online la París-Roubaix 2026

El tercer Monumento de la temporada ciclista de 2026, la París-Roubaix, será emitido en directo en España en televisión a través de Eurosport, pudiendo seguirse también en streaming a través de Max.

Otra opción es ver la carrera a través de alguna de las plataformas que incluyen Eurosport como Movistar 0 DAZN. El comienzo de la emisión a través de Eurosport será a las 10:30 y continuará de manera ininterrumpida hasta la finalización de la prueba.

La Paris-Roubaix 2026 también podrá verse en abierto en España, a partir de las 12:45 horas, por Teledeporte y a través de la plataforma RTVE Play.

Además, en ESTADIO Deportivo tendrás información detallada de la prueba, así como una crónica a su conclusión y noticias alrededor de lo más interesante que acontezca en la carrera.