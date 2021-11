Sevilla acoge el Campeonato de Europa de Boccia con la participación de 134 deportistas procedentes de 23 países

Del 22 de noviembre al 1 de diciembre se va a celebrar en el Palacio de los Deportes San Pablo de Sevilla el Campeonato de Europa de Boccia, que se va a disputar en las categorías por parejas BC3, parejas BC4 y equipos BC1/BC2 e individual, y en el que van a participar 134 deportistas procedentes de 23 países del viejo continente.

Esta mañana ha tenido lugar la presentación del evento, a la que ha acudido Isabel Sánchez, directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, quien ha señalado que "hoy es un día de satisfacción, porque Andalucía, y en esta ocasión Sevilla, vuelve a acoger un evento deportivo internacional de primera magnitud, que nos dará la oportunidad de demostrar nuestra capacidad para la organización de competiciones de este nivel. Y por eso, desde el Gobierno Andaluz celebramos que la ciudad albergue de nuevo un campeonato da tanta importancia como este Europeo de Boccia".

"Andalucía es una tierra acogedora acostumbrada a ser sede de importantes eventos deportivos, pero 2021, además ha sido un año muy especial para la comunidad en materia deportiva. Andalucía ha tenido el privilegio de ser la primera Región Europea del Deporte y el Campeonato de Europa de Boccia o el Campeonato del Mundo de Bádminton que celebraremos en Huelva a finales de noviembre son un excelente colofón a este año, que se ha convertido en una gran oportunidad para convertir el deporte y sus valores en un sello distintivo de Andalucía en Europa", destacó también la directora general.

El acto de presentación contó también con la presencia de David Guevara, concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla; Julián Rebollo, presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral; José María Montero, presidente Federación Andaluza de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral; y Alfonso Escribano, presidente de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas, entre otras autoridades.

Entre los objetivos principales de la celebración de este evento están el potenciar la imagen del deporte de la boccia dentro del ámbito profesional, ofrecer al deportista una calidad de organización más allá de lo conocido hasta el momento y velar por mantener el alto grado de valoración de la marca España como organizadores.

La competición es clasificatoria para el posterior Campeonato del Mundo que está previsto que se celebre en 2022 en Brasil. El evento supone también un aliciente deportivo para la selección española de boccia al poder competir en casa y sentir el apoyo con mayor cercanía e intensidad. El equipo nacional estará formado por Amagoia Arrieta y Serafín Rodríguez en BC1; Raúl Martí y Sonia Sánchez en BC2; y Wafid Boucherit, Alejandro Morillas y Verónica Panies en BC3. La seleccionadora nacional es María Valdés, que contará con el apoyo de 8 técnicos.

Un total de 23 países participarán en la competición: Azerbaiyán, Bélgica, Gran Bretaña, República Checa, Croacia, Alemania, Francia, Italia, España, Finlandia, Portugal, Países Bajos, Grecia, Hungría, Israel, Noruega, Dinamarca, Polonia, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y Ucrania.

Para este deporte el Campeonato de Europa es el segundo de mayor rango deportivo internacional, tras la celebración de los Juegos Paralímpicos y el Campeonato de Mundo. Toda la competición se podrá seguir vía streaming, así como la información sobre los resultados. La página web oficial del campeonato es https://sevillaeuropeanboccia2021.com/.

El Campeonato de Europa de Boccia Sevilla 2021 está organizado conjuntamente por la Federación Internacional de Boccia, la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC) y la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral. Colaboran también la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla, la Fundación ONCE, el Consejo Superior de Deportes, y el Comité Paralímpico Español.



La boccia, un deporte muy arraigado en España

La boccia es el deporte rey dentro de las personas con parálisis cerebral en España, tal es así que existen ligas autonómicas de juego en casi la totalidad del territorio nacional.

Este deporte lo practican personas en silla de ruedas que tienen parálisis cerebral, lesión cerebral o discapacidad física severa. La competición paralímpica se estructura en cuatro clases: BC1 (los jugadores lanzan la bola con la mano o con el pie y pueden necesitar la ayuda de un asistente situado fuera de la zona de juego para estabilizar o ajustar la silla o pasar la bola al deportista cuando sea preciso), BC2 (los jugadores lanzan con la mano y no necesitan ayuda), BC3 (son deportistas con limitaciones de movimiento muy severas en las cuatro extremidades que no tienen fuerza suficiente para lanzar la bola y se sirven de una rampa o canaleta, y también requieren la ayuda de un asistente que se coloca en todo momento de espaldas al juego) y BC4 (son deportistas con limitaciones de movimiento muy severas en las cuatro extremidades y en el tronco, pero que sí pueden lanzar la bola sin ayudas y que no precisan asistente).