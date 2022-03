"Se están llevando a cabo varios torneos en Andalucía que hacen fijar el punto en nuestra tierra"

El medallista olímpico David Valero repasa durante el número de competiciones que se han celebrado en Andalucía en la modalidad de mountain bike



Para David Valero (Baza, 33 años) resulta imposible contar los Juegos Olímpicos como una competición más de las tantas que ha disputado a lo largo de su trayectoria en mountain bike. Su carrera empezó aprendiendo el abecé, como tantos otros que se quedaron por el camino o que no apostaron tan fuerte como él.

"Como cualquier deportista, empezamos desde la base compitiendo a nivel provincial, luego vas subiendo un escalón a nivel andaluz y ya después das el salto a nivel nacional e internacional", explica Valero. Esto es algo que tienen en común todos los que aman o han amado cualquier deporte. Se empieza por aprender cómo funciona, se aprende la coordincación y los movimientos que han de hacerse y más tarde llega el momento de competir. Una trayectoria que el ciclista granadino repasa durante su entrevista con ESTADIO Deportivo.

Andalucía cuenta con numerosas competiciones a lo largo de la temporada de mountain bike, al mismo tiempo que alberga a numerosos deportistas de esta modalidad deportiva. "Empecé a correr a nivel andaluz cuando tenía dieciocho años en algún que otro Open de Andalucía e incluso Open de España que se celebraba en la comunidad", cuenta David.

"Me siento andaluz y me gusta representarlo en cualquier evento en el que compito", dice David Valero

A raíz de estas competiciones, los deportistas son seleccionados por las federaciones. Es el siguiente paso que todo deportista debe dar para acabar consiguiendo el sueño de convertirse en profesional. "En torno al año 2000 fue cuando empecé a correr un poco más y la Federación Andaluza me dio la oportunidad de llevarme convocado para participar en los campeonatos de España que se celebraban en Montjuic", expone el ciclista, que ha llevado siempre a su comunidad por bandera: "Me siento andaluz y me gusta representarlo en cualquier evento en el que compito".

En Andalucía se están haciendo competiciones que hacen que todos los amantes de la bicicleta de montaña pongan el foco de atención en el sur de España. "Este año se ha celebrado en Huelva la carrera por etapas de cuatro días a nivel internacional, que ha sido de gran nivel. Se están llevando a cabo varios torneos aquí en Andalucía que hacen fijar el punto en nuestras tierras y que todo el mundo se fije", cuenta el ciclista.

Algo muy positivo para Andalucía es que tanto David Valero como otros deportistas de alto rendimiento valoren muy positivamente que se celebren competiciones en tierras andaluzas. Para conseguir fomentar el discurso del deporte en Andalucía y lo que se logra desde sus tierras, que hace que se exporte a todo el mundo.