Pilar Lamadrid reina en los iQFOiL Games Cádiz 2026

Lucía Guardiola y Antonio Medina completaron el gran papel andaluz en esta importante prueba celebrada en la bahía gaditana

La sevillana Pilar Lamadrid, representante española en iQFOiL en los últimos Juegos Olímpicos de París 2025, ha conquistado los iQFOiL Games Cádiz 2026 en un evento que tuvo un gran protagonismo español y andaluz.

La celebración de las medal race ponía el punto final en la bahía gaditana a los iQFOiL Games Cádiz 2026 en las seis flotas, broche a cinco intensos días de competición en los que se han completado las 16 pruebas programadas para todos las clases.

La jornada final se ha disputado sobre una bahía gaditana brillante, con vientos de poniente de 12/14 nudos de intensidad, escenario perfecto para decidir a los campeones de una cita marcada por el altísimo nivel deportivo y el protagonismo de los regatistas españoles y andaluces.

Los ganadores de los iQFOiL Games Cádiz 2026 son la española y andaluza Pilar Lamadrid y el brasileño Mateus Isaac en senior; el neerlandés Peyton Dits y la francesa Salomé Simon en juveniles Sub 19; y la turca Parla Kabasakal y el español Enric Patiño en Sub 17.

Lucía Guardiola, que se ha quedado a un paso de la gran final, junto a Antonio Medina, octavo, completan la gran actuación andaluza en la cita internacional celebrada en Andalucía.

Pilar Lamadrid, sin rivales en la prueba femenina sénior

Entre los andaluces, lógicamente, destacó la olímpica Pilar Lamadrid (CN Puerto Sherry), que se lucía hasta el final entre las mujeres sénior y se proclamaba campeona de los iQFOiL Games Cádiz 2026 con enorme solvencia.

La actual campeona de España no deja lugar a la duda y confirma en la final el dominio mostrado durante toda la semana. En la medal race a cuatro, la regatista andaluza se imponía a las checas Nela Sadilkova, Bárbora Svikova y Katerina Svikova, firmando un triunfo de enorme valor en esta primera gran etapa del nuevo ciclo olímpico.

Mateus Isaac gana y Antonio Medina brilla

En categoría sénior masculina, el triunfo es para el brasileño Mateus Isaac, que cumple los pronósticos y se lleva el título tras imponerse en la regata final a cuatro al estadounidense Noah Lyons, al también estadounidense Makani Andrews y al lituano Rytis Jasiunas.

En esta flota destaca también el extraordinario papel del andaluz Antonio Medina (RC El Candado), que en sus primeros iQFOiL Games en categoría sénior logra meterse entre los mejores del mundo.

El malagueño alcanzó los cuartos de final, donde un tercer puesto le dejaba fuera de la siguiente ronda. Finalmente, finalizaba en una magnífica octava posición absoluta, y subcampeón Sub 23, además de ser el único español clasificado para la medal race sénior.

Lucía Guardiola es profeta en su tierra

También hubo protagonismo andaluz en la categoría Sub 19 femenina, con la gran actuación de Lucía Guardiola (CN Puerto Sherry), que firma una más que meritoria quinta plaza final.

La windsurfista andaluza alcanzaba las semifinales y se quedaba a un solo puesto de acceder a la gran final, rubricando una actuación de enorme nivel en una de las flotas más exigentes del campeonato. El oro fue para la francesa Salomé Simon, que ganaba la final por delante de su compatriota Thea Le Borgne, la turca Ruya Ugurlu y la polaca Zofia Zarzecka.