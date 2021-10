Granada 1-0 Sevilla FC en directo: Koundé roza la igualada (80')

Como es esperaba, Lopetegui rotó de inicio, aunque lo que no se preveía es que la rotación no llegara en el lateral zurdo y que Acuña, tras retirarse lesionado en Wolfsburgo, fuera de la partida inicial. No fue el único cambio, sorprendió con Suso y Lamela en el once, y sobre todo porque el que cambió de banda y jugó por la izquierda no era el argentino sino el gaditano.

Diez minutos tardó el Sevilla en sacudirse la fuerte presión inicial de un Granada que se había conjurado para sacar adelante el duelo andaluz. Con una presión muy arriba, los pupilos de Robert Moreno complicaban la salida del balón, que le duraba muy poco al conjunto nervionense. Y quince en llegar al área rival. Fue en una jugadas aislada, sin peligro, en la que Suso disparó desde el borde del área, pero su tiro le salió muy centrado para que Maximiado detuviera con tranquilidad. Sin embargo, significó un cambio de tendencia porque a partir de ahí el Sevilla dio un paso adelante y empezó a tener más el balón. Sin prisa, pero con ese juego de toque que le caracteriza y que acaba 'durmiendo' a los contrarios. El partido se había puesto donde el Sevilla quería. Pero el Granada no renunciaba y mantenía un desgaste descomunal en la presión cada vez que su rival reculaba y tenía que sacar el balón en su propio campo. Tanto esfuerzo acabó dando sus frutos. En una larga jugada del Sevilla, que tocó y tocó el balón de delante hacia atrás, los granadinos acabaron robando en las cercanías del área nervionense. Sacaron rápido, el balón llegó a Rochina, quien desde 40 metros clavó el gol en la portería de Bono. El enfado de Lopeteguir era mayúsculo. Habían dejado a su rival disparar solo. Y más grande pudo ser porque en la siguiente jugada Luis Suárez marcaría un golazo. Por fortuna para el Sevilla estaba ligeramente adelantado. El partido había cambiado, al conjunto hispalense le tocaba ir contra corriente y empezar a llevar el peso y arriesgar. Quiso hacerlo pronto y tuvo ocasión para ello. Apenas tres minutos después del tanto nazarí. Fue en una jugada de estrategia que Koundé prolongó en el segundo palo y Diego Carlos, en el área pequeña y en plancha, remató por encima de la portería. Pese a esta jugada puntual y a que el Granada ya sí dio un paso atrás para recuperar el aliento, al Sevilla le costaba encontrar huecos en una defensa que había cerrado filas por delante de Maximiano. Pese a este empuje final, Lopetegui no acabó contento con su equipo e hizo una triple sustitución en el intermedio, dando entrada a Navas, Papu y Munir por Montiel, Suso y Jordán. El objetivo era dar un paso adelante y empezar a cercar el área granadina. Y, de entrada, lo logró. Lamela, en una gran jugada personal, y Rafa Mir tuvieron sus opciones, pero se encontraron con la poblada defensa nazarí. Su rival, con los laterales hispalenses jugando de extremos y dejando muchos espacios atrás, ya jugaba claramente a la contra. En una de ellas marcó Soro, pero estaba en claro fuera de juego. Los nazaríes lograron quitarse de encima ese empuje inicial y volvieron a llevar el partido a donde quería, a una 'calma tensa', en el que el Sevilla tenía el balón, pero ellos no sufrían. Los cinco últimos minutos antes del descanso fueron de acoso sevillista y en ellos tuvo a Montiel como protagonista. El argentino encontró un hueco en su banda, subió y creó dos ocasiones que llevaron la zozobra a la afición local. La primera la sacó Luis Abram con contundencia; la segunda alcanzó a Joan Jordán en el primer palo, pero su disparo pasó lamiendo el palo. Con los puntas muy vigilados, Fernando cogió el protagonismo en ataque. Primero con una llegada arriba a la que no llegó por poco y, después, con un disparo que trató de emular al de Rochina, pero que se le fue un poco desviado.

Lopetegui volvió a mover ficha dando entrada a Óscar, desaparecido en los últimos partidos, en lugar de Lamela. Su rival respondía tapando la banda derecha con el ex capitán sevillista Escudero. El mensaje era claro. El Sevilla tendría muy pocos espacios. Y como si fuera una partida de ajedrez, a falta de 20 minutos, Lopetegui se la 'jugó'. Dio entrada a Ocampos por Rakitic y dejó solo a Fernando para contener el centro del campo, defendiendo sólo con él y con los dos centrales. Pero en ataque tenía toda la pólvora disponible. Casi la aprovecha en la siguiente jugada, en la que Munir cazó un centro en el segundo palo y sólo un paradón de Maximiano evitó la igualada. Era la jugada más clara que hasta ese momento había generado el Sevilla. Para llegar tenía que ser en un error local que dejase algún hueco libre, como en este caso, o en una jugada a balón parado. Y la siguiente ocasión clara llegó en una acción de estrategia, tras un córner. Koundé volvía a demostrar su capacidad de salto, le ganó a la defensa y conectó un remate que se marcho fuera por milímetros. Quedaban diez minutos de sufrimiento en los que Robert Moreno trató de dar aire a su centro del campo con los dos últimos cambios y no bajar la fuerte presión.

Ficha técnica:

Granada: Maximiano, Quin, Víctor Díaz (Germán 76'), Abram, Carlos Neva, Gonalons (ISma Ruiz 86'), Montoro (Puertas 46'), Luis Milla (Monchu 86'), Rochina, Soro (Escudero 64') y Luis Suárez.