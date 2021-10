Lille-Sevilla FC: Necesidades compartidas para dar el paso adelante (Previa y posibles onces)

El Sevilla FC visita este miércoles al Lille, el campeón francés, en un duelo de necesidades compartidas en la tercera jornada en el Grupo G de la Liga de Campeones y con la obligación de ambos de dar un paso adelante para evitar el riesgo de quedar un tanto descolgados en la pugna por los octavos de final. Los nervionenses, terceros en LaLiga con mejores resultados que fútbol, ganaron el domingo en el campo del Celta (0-1) después de su derrota de hace dos semanas, la primera del curso, en Granada (1-0), mientras que en la Champions son segundos igualados a 2 puntos con el Wolfsburgo alemán y con uno más que el Lille, colista con uno.

Tras sendos empates a un gol en las dos primeras citas del torneo, en casa ante el Salzburgo austríaco, líder del grupo con 4 puntos, y luego en Wolfsburgo, la igualdad en la lucha por los octavos es máxima y acrecienta el estado de necesidad con el que Lille y Sevilla llegan al primero de su doble choque seguido. En el segundo de sus siete partidos en 22 días, hasta el próximo parón de LaLiga el 7 de noviembre, el Sevilla llega con renovados ánimos a un duelo vital para su caminar en la Champions tras su triunfo en Vigo, pero también exigido y cuestionado por un juego que, más allá del resultadismo, no termina de enamorar.

Julen Lopetegui, que sigue batiendo registros, ya es el noveno entrenador sevillista con más partidos en Primera y acumula 70 victorias en 118 encuentros en total y 56 con la portería a cero, ha armado un bloque que es una roca atrás -sólo 3 goles en contra en Liga-, pero convive con la paradoja de que el juego de su equipo no convence, demasiado previsible y a veces desesperante por su falta de verticalidad. Para la trascendental visita al Lille, todo un campeón francés que no ha empezado bien y aún más necesitado, recupera a un puntal de su defensa, el internacional francés Jules Koundé, baja el domingo por molestias y que volverá a formar pareja con el brasileño Diego Carlos, ausente por sanción en Vigo, si no hay contingencias de última hora.

También podría regresar un jugador creativo como el argentino Papu Gómez, que no jugó ante el Celta por molestias tras sus compromisos con la Albiceleste, y podría acompañar en el once a su hombre más regular, el brasileño Fernando, y a Joan Jordán o el danés Thomas Delaney, con Rafa Mir -3 goles en Liga- arriba al seguir lesionado el marroquí En-Nesyri, en la recta final de su recuperación y que no ha viajado. No están inscritos para esta fase de la Champions el medio serbio Nemanja Gudelj, titular el domingo, y el extremo marroquí Oussama Idrissi.

Para el Lille, el partido contra el Sevilla aparece como una plataforma sobre la cual remontar el vuelo y enderezar un rumbo que esta temporada está lejos de lo demostrado la pasada campaña, cuando acabó como campeón de Francia. Los efluvios de aquel título han frenado en seco la dinámica del año pasado, a lo que han contribuido las salidas de estrellas y el cambio en el banquillo, pero a estas alturas el Lille no tiene nada perdido. Mientras en Liga son undécimos, pero solo a tres puntos de Europa, en la Liga de Campeones es vital lograr los tres puntos ante los andaluces para poder aspirar a seguir adelante en la máxima competición.

No es forzosamente el objetivo de la temporada del cuadro galo, pero un triunfo supondría una inyección de moral para revitalizar a la plantilla, algo deprimida, como demostró el mal partido del pasado fin de semana contra un recién ascendido como el Clermont y su derrota por 1-0. El equipo, uno de los menos goleadores de Francia, vive pendiente de su estrella portuguesa Renato Sanches, fichaje multimillonario en 2019, cuando las aspiraciones eran mayores, pero al que las lesiones han frenado en el norte de Francia.

Al margen de esa duda, el entrenador, Jocelyn Gourvennec, cuenta con el resto de sus jugadores para afrontar este exigente compromiso ante el Sevilla y todo apunta a que apostará por un once clásico, con Xeka u Onana en el centro del campo e Ikoné en caso de que Sanches no esté disponible. En punta, la apuesta es clara por el turco Burak Yilmaz, vital en el título del año pasado y al que esta temporada le está costando más encontrar el camino del gol.

ALINEACIONES PROBABLES.-

Lille: Grbic; Celik, Fonte, Djalo, Reinildo; Inoké o Sanches, André, Xeka u Onana, Bamba; David y Yilmaz.

Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Koundé o Rekik, Diego Carlos, Acuña; Joan Jordán o Rakitic, Fernando, Papu Gómez o Delaney; Suso, Ocampos o Lamela y Rafa Mir.

Árbitro: Michael Oliver (inglés).

Estadio: Pierre-Mauroy.

Hora y TV: 21:00 (M+Liga de Campeones)