El posible once del Real Betis ante el Rayo en la ida de las 'semis' de Copa

El Real Betis vuelve a los terrenos de juego apenas tres días después de caer en LaLiga ante el Villarreal (0-2), un resultado que, como ocurriera en la primera vuelta, devuelve un poco a la tierra a los verdiblancos, instalados por méritos propios en la nube de la ilusión y la ambición por ser el único club español que permanece vivo en tres competiciones. Tercero en el torneo de la regularidad, privilegio que conservan los heliopolitanos por su estupenda marcha previa a este tropiezo contra la escuadra de Unai Emery, ahora afrontarán el choque de ida de las semifinales de la Copa del Rey, única eliminatoria a doble partido, que se resolverán dentro de casi un mes en el Benito Villamarín, eliminándose el valor doble de los goles en campo contrario.

El míster de los hispalenses, Manuel Pellegrini, podrá contar de nuevo con casi todos sus futbolistas, habida cuenta de que sólo se ausentaron en el entrenamiento de este lunes los lesionados Bravo y Camarasa, así como un Joaquín renqueante del covid. Las seis rotaciones practicadas contra los amarillos no funcionaron como otras veces, por lo que todo hace indicar que el chileno volverá a apostar por el que se ha convertido en su once de gala, capaz de endosar tres goleadas consecutivas (con cuatro dianas en el casillero a favor siempre y tan sólo una en contra en total) a Alavés, Espanyol y Real Sociedad, justo después de llevarse por 2-1 un derbi sevillano del K.O. largo y tristemente accidentado. El tropiezo con el Villarreal, por tanto, debe asumirse como una secuela por lo apretado del calendario, cruzando los dedos para que regrese el extraordinario nivel personal y colectivo previo.

Sin dudas bajo los palos, en el lateral zurdo y de medio campo en adelante, sí parece que habrá mayores incógnitas en el costado diestro y el centro de la defensa. Los descansos del fin de semana se suponen indiciarios, pero no se descarta alguna sorpresa, habida cuenta de que el ex preparador de Málaga, Real Madrid o Manchester City es partidario se seguir pormenorizadamente los entrenamientos para que no se le escapen actuaciones prometedoras de jugadores que no estaban actuando hasta ese momento. Serán las menores, porque, de no haber contingencias negativas de última hora, el once elegido se parecerá mucho al que está en la mente de la mayoría de béticos.

Puede consultar el posible once del Real Betis en Vallecas para la ida de las 'semis' de Copa en nuestra galería.