Betis, Sevilla y Barça 'Road to Nervión' en medio de un grito unánime: "No a la guerra"

Las portadas deportivas de este viernes coinciden en mostrar su total rechazo a la invasión de Ucrania por parte de Rusia; la Europa League, la Conference o las ligas pasan a un segundo plano

'Road to Sevilla'. Tres de los cuatro equipos españoles que competían en esta ronda de dieciseisavos de final alcanzaron este jueves los octavos de final de la UEFA Europa League. El único que no sufrió fue el FC Barcelona, que después del 1-1 de la semana pasada en el Camp Nou goleó por 2-4 al Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona. No pudo ser para la Real Sociedad, eliminada tras caer en Anoeta por 1-3 frente al RB Leipzig.

Siguen camino de la final del Ramón Sánchez-Pizjuán tanto el Sevilla FC como el Real Betis, que este domingo se enfrentan en el El Gran Derbi con la defensa nervionense en cuadro tras lesionarse ayer Diego Carlos. El equipo de Julen Lopetegui cayó por la mínima en Zagreb ante el Dinamo (1-0), con un gol de Orsic tras el lanzamiento de un controvertido penalti por manos de Marcos Acuña. El 3-1 de la ida permitió al Hexacampeón seguir adelante.

También con apuros pasó el Real Betis, aunque 'Así sabe mejor'. Los de Manuel Pellegrini no pasaron del empate sin goles ante el FC Zenit ruso en el Benito Villamarín e hicieron valer el 2-3 de la ida en San Petersburgo en un choque en el que el equipo del que es hincha Vladimir Putin tuvo que ver cómo le anulaban en el último minuto un gol que habría mandado el choque a la prórroga, además de observar banderas de Ucrania ondeando y de escuchar gritos de 'No a la guerra' tras la invasión y los bombardeos iniciados en la zona del Donbás.

Nápoles y Barcelona posaron juntos este jueves con una pancarta en la que se leía 'Stop War' (Parad la guerra), en relación a la invasión de Ucrania por Rusia, antes del comienzo del encuentro en el Estadio Diego Armando Maradona. El conflicto también afecta al fútbol y los dos equipos lanzaron un mensaje pacifista que la televisión evitó emitir y al que no se unieron los árbitros, de nacionalidad rusa.

Este grito de 'No a la guerra' es unánime en el repaso a las portadas de los principales periódicos deportivos para este viernes, 25 de febrero de 2022, donde han pasado a un segundo plano competiciones como la Europa League, la Conference League o las ligas europeas, como puedes consultar en esta galería elaborada por ESTADIO Deportivo.