Van a seguir llegando refuerzos. Hasta un total de cinco jugadores más se pueden sumar al nuevo proyecto del Sevilla F.C. 2019/2020: un portero, un lateral derecho, otro medio de cierre y, quizás, dos extremos. Pero al avión con rumbo a Estados Unidos se han subido futbolistas cuyo futuro inmediato no pasa por el Sevilla y a Monchi le toca reactivar la 'operación salida' (Aleix puede ser el siguiente).

No es que la haya tenido parada. De hecho, se fueron Muriel, Promes Sarabia y no se renovó a Mercado, pero las operaciones no se han cerrado y Monchi tendrá que ir tomando decisiones en un nuevo escenario de negociación en el que el factor tiempo puede jugar en contra de los intereses del Sevilla. Aunque queda más de un mes para el arranque liguero, aligerar el plantel va cogiendo carácter de urgencia.