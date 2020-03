Empezar desde atrás

La incertidumbre sobre el desenlace de la temporada, en el aire por la crisis del coronavirus, no frena el trabajo en la secretaría técnica del Betis, porque, independientemente de lo que ocurra, ya existen unas necesidades en la plantilla de cara a la temporada que viene, entre ellas potenciar la portería. Joel ha cumplido pero le ha faltado competencia tanto en cuanto Dani Martín no ha respondido a lo que se esperaba de él.

En Heliópolis saben que un proyecto convincente, con grandes aspiraciones, precisa una portería de garantías, con alternativas de nivel para no perder prestaciones si no está una de las opciones. Rui Silva responde a este perfil después de destacar en el Granada y no cabe duda de que la portería bien merece una buena inversión.