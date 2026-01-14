Pizzonia, ex piloto de Williams, detenido en Texas tras un incidente en una carrera de karts

El que fuese piloto de Fórmula 1 ha sido detenido este fin de semana en Estados Unidos tras un altercado en el que los medios locales aseguran que Pizzonia propinó una patada que, presuntamente, estaba presionando a su hijo que participaba en la competición

Antonio Pizzonia es un ex piloto al que se le conocía como Jungle Boy. Compitió en la Fórmula 1 entre los años 2003 y 2005, obteniendo un total de 8 puntos a lo largo de su carrera. Aunque debutó en Jaguar Racing, trabajó en Williams-BMW como el super-sub en diversas ocasiones. Quizá las más recordadas son cuando sustituyó a Ralf Schumacher tras su accidente en Indianápolis, puntuando en tres de las cuatro carreras que disputó. También reemplazó a Nick Heidfeld en las últimas cinco carreras de la temporada.

Aunque hoy es noticia por una cuestión completamente diferente, ya que el brasileño de 45 años ha sido arrestado el pasado fin de semana en Estados Unidos tras, presuntamente, defender a su hijo de una agresión verbal. Los hechos ocurrieron en el Condado de Montgomery en Texas durante una carrera de karts.

Antonio Pizzonia ya ha sido liberado

Tal y como confirmó la policía local a TMZ, el arresto se produjo debido a una agresión física tras un altercado. Sucedió en el Speedsportz Racing Park durante la Superkarts USA Winter Series 2026 en el que compitió su hijo. El joven terminó noveno en la carrera X30 Junior. En las redes sociales ha circulado un video en el que presuntamente Pizzonia da una patada en la espalda a otro hombre.

Antes de los hechos, el hombre habría agredido a un piloto de karting que supuestamente era el hijo de Pizzonia. Su retoño fue descalificado tras el incidente por ''conducta antideportiva peligrosa''. Según asegura Daily Mail, el que fue piloto de Williams confirmó que ''efectivamente, hubo un incidente al que hoy habría reaccionado de otra manera'' y que pensó que su hijo ''estaba siendo presionado por un adulto''.

Salió en defensa de su hijo

En el citado medio también afirmó Pizzonia que ''instintivamente, lo defendí''. El brasileño fue arrestado y bajo cargos de asalto causando lesiones corporales, al ser un delito menor de Clase A. Fue fichado en la cárcel de Montgomery y la fotografía policial se difundió rápidamente en los medios internacionales.Tras pagar la fianza, reportada en unos 750 dólares, dejó claro que sintió que ''un niño estaba siendo coaccionado por otro adulto''. Un incidente que ha sorprendido en el mundo de la Fórmula 1, ya que desde que salió de esta a finales de 2005 ha mantenido un perfil bajo a pesar de tener una carrera activa y variada en el automovilismo internacional, compitiendo en diversas categorías de monoplazas, turismos y resistencia.