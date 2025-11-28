El último baile de la leyenda del pádel Carolina Navarro: ''Voy a empezar una vida nueva''

La malagueña, conocida como la 'reina del pádel' español, finaliza su etapa en la pista tras disputar su último torneo en Acapulco y ha hablado de sus próximos proyectos

A sus 49 años, Carolina Navarro dice adiós a su carrera profesional en pádel. La jugadora fue número 1 del ranking internacional, WPT, tras haber ganado en varias ocasiones el Campeonato del Mundo de Pádel tanto por parejas como por selecciones. Una vida dedicada a los deportes de raqueta, iniciando su trayectoria con 7 años en el tenis, donde alcanzó varias veces la victoria del campeonato regional de Andalucía.

En 2015 se llevó además la Medalla de Oro de la Provincia de Málaga, y este mismo año, ha obtenido el reconocimiento como Mujer Malagueña 2025 por la Asociación de Mujeres Empresarias y profesionales de Málaga (Amupema). El fin de una era para una mujer que ha conseguido, tras 31 temporadas, ser nueve veces número uno, campeona del mundo en 8 ocasiones y más de 100 títulos internacionales.

Carolina Navarro y la casualidad que le cambió la vida

De su retirada y de otras cuestiones ha hablado en una entrevista en Ganar la red, donde ha contado también sus inicios en el pádel: ''Fue un poco por casualidad, yo estaba dedicándome profesionalmente al tenis. Estuve en el momento de dejar los estudios, ponerme a jugar y viajar por el mundo entero''. Fue entonces cuando un amigo de su hermano, que no sabía que estaba descubriendo su pasión a una leyenda, le comentó que había un ''deporte nuevo'' que acabó siendo su vida.

''Lo que al principio fue un hobby para matar el gusanillo, poco a poco fue creciendo'', comenta recordando aquella etapa de su vida. Sobre su retirada, ha revelado que no sabe como va a conseguir ''esa adrenalina de competir'' admitiendo que es ''lo que más miedo me da entre comillas, es algo que necesito''.

Adiós a la pista con muchas ''puertas abiertas''

A la pregunta de cómo afronta el último año de carrera profesional, Carolina Navarro cuenta que le da ''pena dejar esto, pero es que no voy a parar''. También cree que ha hecho ''una transición buena'' pero que ''obviamente los primeros meses será duros porque me va a faltar la competición''.

No obstante, no se va a estar quieta, ya que pretende seguir con patrocinadores, de ''entrenar a lo mejor a alguna jugadora'' o ''viajar a lo mejor algún torneo, hacer coaching y yo que no de voy a parar de entrenar''. También tiene un proyecto que tiene que ver con la solidaridad entre manos, aunque ese prefiere no contarlo ya que es algo que actualmente esta haciendo y que es de su asociación: ''Estamos con 80 chicos en Málaga, ayer me acuerdo que recogí un premio y yo dije que mi mayor victoria es esa''. Habla de la escuela de pádel adaptado, Palas para todos, desde el año 2012 junto a su hermana Elsa y Nini Conejo, conviertiéndose en asociación en el año 2017 con el objetivo de desarrollar este deporte en Málaga.