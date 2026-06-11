Vandalismo contra Gerard Piqué

El exfutbolista, presidente de la Kings League, ha sufrido el ataque de unos vándalos en una de sus propiedades

Noche de altos voltajes en Barcelona. Con el derbi entre el Europa y el Sant Andreu, se vivieron ciertos momentos de tensión en la Ciudad Condal, algo que llevó a algunos altercados. Sin embargo, lejos del barullo y del centro de la actividad en el mundo del deporte, esta misma mañana las noticias catalanas señalaban un ataque de vandalismo sufrido en una de las casas de Gerard Piqué.

La casa ha amanecido llena de pintadas y varios mensajes en las puertas y paredes del edificio. Los autores han confesado su delito, siendo el grupo Arran los causante de estos daños materiales. El grupo político es una organización juvenil vinculada a la CUP que han querido trasladar su mensaje a través de las redes sociales explicando este suceso.

“¿Estás harto de tener que marcharte a vivir fuera para no poder pagar una vivienda digna en la Cerdanya?”, comenzaban diciendo a través de un vídeo de Arran en catalán. Mientras en la casa de Piqué podía verse el mensaje ‘Fuera pijos’ en una de sus paredes. En dicho vídeo se puede ver cómo algunas integrantes del grupo político se cuelan en la casa del exfutbolista.

El mensaje viene a reivindicar el precio de las viviendas en la Ciudad Condal, al igual que está sucediendo en la gran mayoría de España, donde los jóvenes cada vez cuentan con más dificultades para independizarse. “Mientras tú tienes que irte de la Cerdanya porque no puedes pagar el alquiler, el 64% de la vivienda son segundas y terceras residencias, y se abren de media 14 días al año… Los pijos de Barcelona que vienen a divertirse con las pistas de esquí y los campos de golf no pintan nada en nuestro territorio”, explicaban desde Arran.

Por el momento Gerard Piqué no se ha pronunciado sobre este episodio, ni en sus redes sociales ni en ningún otro medio. Centrado en sus negocios, la Kings League y otros menesteres, el exfutbolista del FC Barcelona ha pasado de estar en las portadas por alguna que otra polémica al casi ostracismo absoluto. No porque no se deje ver, sino porque continua su vida como empresario de manera tranquila.

“Pasamos a la ofensiva contra el monocultivo turístico que ahoga el Pirineo, contra los pijos, los rentistas y los especuladores que hacen de nuestras vidas una miseria. Pijos de mierda, no somos su decorado”, concluían en su vídeo los integrantes de Arran. A lo largo del día, el grupo afiliado a la CUP se ha dedicado a republicar algunas noticias que hablaban sobre el suceso de manera orgullosa.