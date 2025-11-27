El entoldado de Sevilla sumará el puente de San Telmo y tres calles nuevas a partir de 2026

Urbanismo ha comenzado la contratación para desplegar toldos en una treintena de vías desde la primavera de 2026, incorporando por primera vez el puente de San Telmo y las calles Córdoba, Alfonso XII y José Gestoso

Sevilla prepara un nuevo despliegue de sombra urbana con vistas a 2026. La Gerencia de Urbanismo ha puesto en marcha el proceso de contratación para la instalación de los toldos que cubrirán buena parte del Casco Antiguo y varios espacios emblemáticos de la ciudad. Según el cronograma fijado, los trabajos deberán arrancar, como muy tarde, el 18 de mayo de este año, un mes más tarde que en la última campaña, mientras que el puente de San Telmo tendrá sus lonas antes, en torno al mes de abril.

El contrato, que tendrá vigencia hasta 2029, contempla la fabricación, instalación, mantenimiento y desmontaje anual del sistema de entoldado. La empresa adjudicataria asumirá estas labores por un importe total de 1.717.422,08 euros, lo que equivale a algo más de 429.000 euros por ejercicio. La actuación supone, además, la ampliación del conjunto de calles que tradicionalmente cuentan con sombra: se incorporan las calles Córdoba, Alfonso XII y José Gestoso, junto al significativo estreno del puente de San Telmo, que por primera vez formará parte del programa.

Sombra urbana

Está previsto colocar toldos sujetos a las fachadas de los edificios en calles tan transitadas como Albareda, Alcaicería de la Loza, Almirante, Bonifaz, Baños, Carlos Cañal, Cerrajería, Cuna, Francos, Hernando Colón, Jaén, Lineros, O’Donnell, Puente y Pellón, Regina, Rioja, Rivero, Sagasta, Sierpes, Tetuán, Velázquez y otras vías comerciales del corazón de la ciudad. A ello se suman los enclaves de la plaza del Duque, la plaza Jesús de la Pasión, La Campana y el Paseo Marqués de Contadero, para los que Urbanismo aportará las estructuras metálicas y los toldos adicionales necesarios.

La superficie máxima prevista para este proyecto alcanza los 8.841 metros cuadrados en el conjunto de calles, a los que se añaden los metros correspondientes a los principales espacios abiertos: 750 en La Campana, 103,5 en la plaza del Duque, 215 en Jesús de la Pasión y casi 983 en el Paseo del Marqués de Contadero. Las lonas se situarán a una distancia media de 75 centímetros de las fachadas y a alturas comprendidas entre los seis y los doce metros.

Los tejidos elegidos serán micro perforados, diseñados para soportar temperaturas de hasta 70 grados y garantizar una elevada resistencia, además de aportar protección térmica y solar. El contrato también incluye la sustitución de anclajes antiguos y la reposición de los revestimientos afectados por los trabajos. Tras la firma, el proyecto deberá estar redactado en tres semanas; a las ocho se entregará el material, y cinco después se iniciará la instalación. El desmontaje está programado para el 19 de octubre.

En paralelo, el entoldado del puente de San Telmo avanza con trabajos previos de fabricación y adecuación de la infraestructura. El alumbrado navideño solo se colocará en la mitad de la estructura para permitir estas labores. Las empresas Heliopol y Azul Construcción Repair S.A ejecutarán la instalación siguiendo la propuesta técnica de Ayesa.