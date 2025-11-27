El frío seco irrumpe en Andalucía: la AEMET advierte de un descenso notable de las temperaturas

Aunque a priori no se esperan precipitaciones en el sur de la península, el mes de noviembre parece que se va a despedir con temperaturas invernales

Esta mañana es probable que hayas notado que las temperaturas han vuelto a bajar en Andalucía, con un frío seco que obliga a empezar a sacar los abrigos. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia para este jueves 27 de noviembre en Andalucía temperaturas mínimas en descenso, con aviso de heladas en Sierra Morena y localmente moderadas en las sierras del interior oriental.

Eso sí, no se esperaran precipitaciones, por lo que parece que no será necesario sacar el paraguas en la mayoría de provincias este fin de semana en Andalucía, con cielos ''poco nubosos o despejados''', según la AEMET.

Las mínimas estarán en Granada

El jueves 27, la bajada de temperaturas se notará especialmente en Granada, llamando la atención los -3 grados que hará. También destaca Córdoba, donde las mínimas rondaran los 3 grados seguida de Málaga y Sevilla que tendrán mínimas de 6 grados.

La Agencia Estatal de Meteorología indica que durante el jueves las temperaturas mínimas estarán en descenso, al igual que las máximas en el litoral mediterráneo. También se esperan vientos flojos variables en la vertiente mediterráneas y de flojos a moderados del nordeste en el resto.

El viernes el frío seguirá azotando Sevilla y Córdoba

Para el viernes 28 de noviembre, las temperaturas estarán ''en ligero ascenso o sin cambios, salvo mínimas localmente en descenso en el litoral atlántico'', al igual que las ''heladas débiles en las sierras orientales''. En Sevilla y Huelva las mínimas serán de 5 grados, mientras que en Jaén y Granada serán de 4. Las temperaturas más suaves estarán en Málaga, con 11 grados de mínima y 18 de máximas.

Sábado de intervalos nubosos

El Sevilla, Granada y Huelva las mínimas seguirán siendo de 5 grados, mientras que en Córdoba bajarán aún más hasta los 2 grados. Eso sí, las máximas serán ligeramente más altas o iguales en todas las provincias, lo que indican que aumentan lentamente. Según la AEMET, habrá ''intervalos de cielos nubosos, de nubes medias y altas, aumentando a nubosos al final del día'', por lo que puede haber precipitaciones ocasionales.

Domingo, último día del mes marcado por las nubes

En la vertiente atlántica, es probable que haya precipitaciones debido a los cielos nubosos. Las temperaturas mínimas y máximas continuarán en ascenso, subiendo tres grados en Sevilla, Huelva y Córdoba. Temperaturas suaves en parte del litoral, llegando a la decena de grados en Almería, Cádiz y Málaga. Aunque ojo con el viento, la AEMET advierte que habrá ''vientos de componente oeste, flojos a moderados, más intensos en el litoral, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo''.