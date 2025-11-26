La Guía Michelin 2026 sacude el panorama gastronómico en una gala histórica en Málaga

La última edición de la célebre guía dejó una gala marcada por ascensos, reconocimientos especiales y un reparto de Estrellas que reconfigura el mapa culinario español, aunque sin nuevas incorporaciones al máximo nivel

La edición 2026 de la Guía Michelin dejó una imagen poco habitual en el panorama gastronómico español, que por primera vez en varios años, la gala concluyó sin ningún nuevo restaurante que alcanzara la triple distinción. El evento, celebrado el 25 de noviembre en Málaga, reunió a gran parte de los nombres más destacados de la alta cocina nacional. La ciudad andaluza, uno de los destinos turísticos más relevantes del país, acogió la cita en el espacio de artes escénicas Sohrlin Andalucía, coincidiendo además con el 125 aniversario de la célebre guía francesa. La ceremonia estuvo conducida por Jesús Vázquez y contó con la presencia de figuras de gran relevancia, entre ellas Antonio Banderas, copro­pietario del recinto y anfitrión de excepción, quien destacó la importancia cultural de la gastronomía y su valor para comprender la identidad de cada lugar.

La noticia más comentada de la noche llegó al confirmarse que, pese a la expectación previa, no se incorporaba ningún nuevo establecimiento al exclusivo grupo de los triestrellados. Aun así, mantuvo intacta la lista de restaurantes con esta categoría, ya que ninguno perdió las distinciones que poseía, que fue recibido con satisfacción tras el anuncio final realizado por el presentador.

En cuanto a la categoría de dos estrellas, cinco restaurantes lograron ascender: Aleia, dirigido por Paulo Airaudo y Rafa de Bedolla en Barcelona; La Boscana, de Joel Castañé en Bellvís; Mont Bar, con Francisco José Agudo al frente; y Enigma, de Albert Adrià, ambos también situados en la capital catalana. En Madrid, Ramón Freixa Atelier, inaugurado el verano anterior, consiguió igualmente las dos estrellas, ampliando la presencia de la capital en esta franja de la guía.

La lista de restaurantes que estrenan una estrella en esta edición incluye veinticinco nuevos nombres repartidos por distintas comunidades. En Canarias se incorporan El Taller Seve Díaz, en Puerto de la Cruz, y Haydeé by Víctor Suárez, en Adeje. Andalucía suma cinco locales distinguidos: Faralá, Mare, Ochando, Palodú y Recomiendo. En el área levantina destacan Barahonda (Yecla), Kamikaze y Scapar (ambos en Barcelona), Llavor (Oropesa del Mar), Rubén Miralles (Vinaròs) y Simposio (San Antonio de Benagéber). El norte y el centro peninsular completan la lista con Ancestral, Bakea, Casa Rubén, EMI, Èter, Islares, Itzuli, La Revelía, Miguel González, Pico Velasco, Regueiro y Vértigo.

Además, cinco establecimientos recibieron Estrellas Verdes por su compromiso con la sostenibilidad: Ama, Bakea, Garena, Hika y Terrae. La gala también reconoció méritos individuales con premios especiales que recayeron en Abel Valverde, Luis Baselga, Juan Carlos García y Quique Dacosta.