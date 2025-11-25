Bardal, dos Estrellas Michelin, coordinará la cena de la Gala Michelin 2026 en Ronda

El restaurante rondeño, ubicado junto al Puente Nuevo y liderado por el chef Benito Gómez, ofrecerá su reconocida cocina creativa en la próxima gala de la Guía Michelin, reflejan la excelencia que ha situado a Bardal como referente gastronómico en Andalucía

Situado a pocos pasos del emblemático Puente Nuevo de Ronda, Bardal se ha consolidado como un referente gastronómico en Málaga y Andalucía. Este restaurante ocupa el mismo local que en 1998 albergó Tragabuches, el primer proyecto de Dani García, quien obtuvo allí su primera estrella Michelin a los 22 años. Hoy, Bardal continúa esa tradición de excelencia, contando con dos Estrellas Michelin y situando a Ronda en el mapa culinario nacional.

El restaurante, ubicado en el número 1 de la calle José Aparicio, ofrece una experiencia en la que los comensales pueden disfrutar de ingredientes locales preparados con meticulosidad y respeto. Cada plato refleja un equilibrio entre creatividad y arraigo a la tradición, transmitiendo el sello personal de su chef, Benito Gómez. Catalán de nacimiento, pero profundamente vinculado a Andalucía, Gómez desarrolla una cocina que combina sabores reconocibles con técnicas innovadoras y texturas sorprendentes, sin caer en excesos ni artificios.

Bardal será el encargado de coordinar el equipo que diseñará la cena de la próxima Gala de la Guía Michelin 2026, que se celebra el 25 de noviembre en SOHRLIN Andalucía.

La propuesta gastronómica del restaurante se estructura en dos menús degustación: el Menú Bardal y Gran Menú Bardal. Entre sus platos más destacados se encuentran las quisquillas con maíz y vainilla, que evocan la crema catalana; la versión de gazpachuelo de judías verdes con anguila, chantarelas y calabacín; y el tomate sagrami acompañado de jugo de tomates verdes y polvo helado de agua de tomate, diseñado para disfrutarse cucharada a cucharada.

Los postres son igualmente sofisticados, incluyendo en ambas opciones la pastilla helada de apio y picante, la empanadilla de sisho, apio y yogur, y el bocado de setas, café y piñón. Además, el Gran Menú Bardal incorpora una tarta de manzana con helado de vainilla.

Las distinciones del restaurante reflejan su reconocimiento en el ámbito gastronómico: además de sus dos Estrellas Michelin, Bardal cuenta con dos Soles de la Guía Repsol, y Benito Gómez ha sido elegido mejor chef de Andalucía en los Premios Andalucía de Gastronomía 2025. La Guía Macarfi también lo ha señalado como el mejor restaurante de la comunidad autónoma en 2025.

Los menús degustación tienen un precio de 195 euros para el Menú Bardal y 230 euros para el Gran Menú Bardal, sin incluir maridaje. Las opciones de maridaje van de 100 a 215 euros, y se puede añadir una selección de quesos artesanos por 25 euros. La oferta se adapta según la temporada, la disponibilidad de productos y el mercado, garantizando siempre una experiencia culinaria única y actualizada.