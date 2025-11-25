'La isla de las tentaciones' vive su gala más intensa: crisis emocionales, tensión familiar y una noche al límite

La última emisión del reality de Telecinco desbordó emociones entre las chicas, que afrontaron imágenes dolorosas de sus parejas, un ataque de ansiedad que requirió asistencia médica y un enfrentamiento inesperado entre una concursante y la madre de su novio

La última gala de 'La isla de las tentaciones', del lunes 24 de noviembre, se convirtió en una de las noches más duras y tensas vividas por las participantes en esta edición. El programa de Telecinco ya había anticipado que se avecinaban momentos complicados, pero las imágenes que Sandra Barneda mostró a las chicas superaron todas las expectativas y desataron reacciones límite, incluidos episodios de ansiedad, intentos de abandono y un enfrentamiento familiar especialmente intenso.

El momento más delicado lo protagonizó Almudena, quien tuvo que enfrentarse a las imágenes de su novio (con quien mantiene una relación desde hace once años) besándose con su tentadora en la villa. La concursante, completamente desbordada por lo que estaba viendo, expresó entre gritos que deseaba marcharse del programa y lamentó que España presenciara una situación tan dolorosa para ella. Llena de lágrimas y hundida, pidió ayuda a la presentadora para poder gestionar la escena mientras Sandra Barneda trataba de tranquilizarla invitándola a respirar con calma. La intensidad de su reacción derivó en un ataque de ansiedad que obligó a que los servicios médicos del formato la atendieran fuera de la hoguera.

El impacto no se limitó a Almudena. Mayeli, Helena y Claudia también quedaron profundamente afectadas al visualizar a sus parejas junto a las tentadoras. La frustración y el desconcierto fueron tales que las tres contemplaron abandonar la hoguera para dirigirse a la villa de los chicos, aunque finalmente se mantuvieron en el lugar pese al malestar que les generaron las imágenes.

La tensión de la noche aumentó todavía más con el enfrentamiento entre la madre de Juanpi y su nuera, Sandra. La concursante acababa de descubrir que su novio le había sido infiel durante un viaje a Granada y no dudó en reprocharlo con contundencia. Aseguró sentirse engañada "desde hace meses" y recriminó a la madre del participante que desconociera el comportamiento de su hijo. La situación se volvió aún más tensa cuando la mujer, tras ver imágenes de Sandra con su tentador, criticó su actitud y afirmó que no la reconocía, describiéndola como alguien que parecía tímida y reservada. Sus palabras desataron una bronca en la que ambas elevaron el tono, obligando a la madre de Juanpi a pedir respeto para frenar la discusión.

La gala dejó claro que las emociones parecen estar al límite en esta edición, marcando un antes y un después en la convivencia de las parejas dentro del popular reality de Mediaset.