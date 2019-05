Tonny Sanabria, sin noticias de la Lazio

Si hace unos días vinculaban desde Italia el nombre de Tonny Sanabria con la Lazio, que buscará un delantero que complemente a Immobile y Caicedo, desde el entorno del paraguayo aclaran a este periódico que no tienen noticias por ahora del conjunto romano, lo cual no quiere decir que la información sea incierta, sino únicamente que no se han producido por el momento contactos.

El ariete, propiedad del Betis hasta 2021, está cedido en el Génova desde el pasado mercado invernal y, de no haber cambio de planes, seguirá allí hasta el próximo 30 de junio de 2020, conservando el cuadro 'rossoblú', con el que tendría que hablar también la Lazio, una opción de compra de 18 millones de euros.