El hermano de Dybala abre puerta a su salida

El mercado de fichajes está que arde. Paulo Dybala podría estar también lejos de Italia, fuera de la Juventus de Turín. Eso ha declarado su hermano a Radio Impacto Córdoba: "Hay muchas posibilidades de que Paulo abandone la Juve, necesita un cambio. No está contento y no será el único que se marchará".

Gustavo Dybala ha achacado a Cristiano Ronaldo del malestar de su hermano en el equipo italiano, "fuera no hay problemas con él, los problemas están dentro: no puedes contra él y Paulo es joven". Aún así, no ha reconocido que pueda abandonar Italia aunque "ahora ya no" está cómodo.

El mediapunta argentino podría estar la próxima temporada en Madrid para vestir la camiseta del Atleti. Dybala podría ser un posible sustituto de Griezmann tras su salida el pasado lunes.