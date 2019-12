MÁXIMO COMPROMISO. Tras Canales, el Betis anuncia la renovación de otro de sus pesos pesados hasta 2022, un Guardado que aquí se siente "en familia".

DIEGO CARLOS ¿CUÁNTO VALE? Se postula como el futuro gran traspaso del Sevilla y la 'Canarinha' también está al caer.

El estilo de Julen, al descubierto. Los números muestran que ataca por fuera, remata mucho pero no a puerta...

Así trabaja la nueva dirección deportiva. Se ha implementado una nueva metodología basada en los datos y la profesionalización del scout.

De la sima a la resurrección. "Pasé esos días ocupado en sacar al Betis de ahí abajo", señala Rubi.

Otro esperpento desde la RFEF. En Madrid presionan para que se juegue en Riazor.

Messi: "Me dolió que CR7 me alcanzara". El argentino, no obstante, admite que el portugués merecía aquellos trofeos.