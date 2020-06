Onguéné, un ofrecimiento de futuro para el Sevilla

El director general deportivo del Sevilla FC tendrá bastante trabajo el próximo verano. Una vez finalice la temporada y regresen todos los cedidos, Monchi y Lopetegui se sentarán para sentar las bases de la temporada 2020/2021, pero no eso no quita que desde hace semanas lleguen y sigan llegando diversos ofrecimientos a las oficinas del club nervionense.

Una de las posiciones que Monchi tendrá que analizar es la defensa, concretamente la de central y tomar la de decisión de si reforzarla o no. Actualmente Lopetegui solo cuenta con tres centrales puros (Diego Carlos, Koundé y Sergi Gómez) y cuando acabe la temporada volverá Joris Gnagnon tras su préstamo en el Rennes. Menos probabilidades tiene de regresar Simon Kjaer, por el que el Milan estudiará si ejercer o no la opción de compra que posee.

Sea como fuere, serían cuatro los centrales y todos salvo Koundé tienen opciones de salir en caso de llegar una buena oferta económica. Ante esta tesitura, Transfer20 ha desvelado el nombre de Jérôme Onguéné, central de 22 años del Salzburgo. Según ha podido conocer ESTADIO Deportivo se trata de un ofrecimiento a Monchi, que el de San Fernando valora para un futuro pero no a corto plazo.

De hecho, en Nervión no preocupa ahora mismo. Hay confianza en Joris Gnagnon y ante la incertidumbre de un mercado marcado por la crisis económica de la Covid-19, la dirección deportiva no quiere asumir excesivos riesgos en cuanto a contrataciones.. Así pues, Onguéné se presenta más como una opción de futuro a la que no habrá que perder el rastro...