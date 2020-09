El Genoa apura plazos y el Verona pasa a la acción por Sanabria

La ventana estival-otoñal ha sido bastante calmada a nivel europeo. Tan sólo los clubes ingleses, como de costumbre, han realizado desembolsos importantes, con el Chelsea y el Liverpool a la cabeza, mientras que en España han primado la contención, el coste cero y los traspasos en diferido (se cobra en variables, a partir del próximo verano) como fórmulas para capear el temporal económico que se hereda de la persistente crisis sanitaria por culpa del coronavirus de Wuhan. El Betis no ha sido una excepción, hasta el punto de que sólo ha contratado a tres futbolistas (Bravo, Víctor Ruiz y Montoya), todos sin realizar más gasto que en sus fichas, traspasado a Feddal (por 2,7+8 millones), cedido a Rober y Edgar, más liberado a Javi García y Narváez, éste a cambio de un porcentaje futuro de una hipotética venta si explota en el Zaragoza.

El ahorro en fichas y lo recaudado por ahora no da para completar la planificación, que pasa por la llegada de un lateral izquierdo como poco. En principio, los verdiblancos mantendrán en el mercado durante una semana más a sus dos opciones más factibles para ingresar, Loren y Sanabria, pero no hasta el mismo 5 de octubre, pues la capacidad de maniobra para sustituirles y reclutar al nuevo competidor de Álex Moreno se reduciría a la mínima expresión. Que el marbellí se quedase fuera de la convocatoria ante el Valladolid, pese a la coartada de su baja forma, activó las alarmas de una posible oferta cercana a los 15 millones de euros, listón que el Betis le ha colocado para estudiarlas, aunque lo cierto es que, por el momento, aquélla rechaza de 12 desde la Premier es la última reseñable por el '16'.

Sí hay más movimientos por el paraguayo, aunque igualmente insuficientes. En Heliópolis, más aún tras situarlo Pellegrini a la altura de Borja Iglesias en su lista de preferencias arriba, no valorarán nada por debajo de los 10 kilos, cifra a la que no se ha aproximado nadie hasta el momento. El Genoa juega al despiste, deslizando en la prensa local que subirá su propuesta de 7 millones (bonus incluidos) por el 90% del pase a los nueve, pero negociando de forma paralela con Balotelli (a quien han puesto sobre la mesa un contrato por objetivos que no satisface ni el Brescia ni al díscolo delantero de origen ghanés) y afirmando su director deportivo, Daniele Fagiano, que juegan con dos arriba y ya tienen tres artilleros, por lo que solamente reclutarán uno más.

El Hellas Verona está a la expectativa y, según el prestigioso periodista deportivo de 'Sky Sports' Gianluca di Marzio, habría presentado al Betis una oferta de cesión remunerada con opción de compra fijada en cinco millones de euros. Como quiera que en la planta noble del Benito Villamarín ya rechazaron 7 del Genoa, se entiende que el pago ahora por el préstamo sería superior a los dos kilos, aunque, previsiblemente, se desdeñará de nuevo el regreso a la Serie A de Sanabria. No obstante, conservando la postura oficial de que se quedará, los verdiblancos son conscientes de que Pellegrini juega únicamente con un punta y que, vendiendo a Tonny o a Loren, quedarían dos, más Aitor Ruibal y Juanmi, que pueden desempeñarse ahí, con Raúl García y Mizzian esperando una oportunidad en el filial. Por tanto, cualquier oferta convincente se estudiará si ésta permite traer un lateral zurdo y, a lo mejor, otro atacante cedido.